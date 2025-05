Vladimir Putin pelkää rintamalta palaavia sotilaita

Venäjän ja Ukrainan rauhanprosessissa on mahdotonta edetä ilman aselepoa nykyisellä rintamalinjalla, arvioi entinen diplomaatti ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija Harri Tiido Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

– Venäjä yrittää siirtää tätä linjaa hieman länteen, ukrainalaiset taas päinvastoin. Ja jos se pysähtyy tälle linjalle, silloin voidaan alkaa puhua jostakin. Niin kauan kuin sotatoimet jatkuvat, rauhanprosessia ei voi olla, hän toteaa.

Harri Tiido on toiminut aiemmin Viron suurlähettiläänä Afganistanissa, Puolassa ja Suomessa. Viron ulkoministeriössä pitkän uran tehneenä hän tuntee hyvin Venäjän.

Diktaattori Vladimir Putinilla ei Harri Tiidon mukaan välttämättä ole edes halua lopettaa sotaa, koska hän pelkää rintamalta palaavien veteraanien olevan uhka Venäjän yhteiskunnalle ja hänen vallalleen.

– Hänelle sodan lopettaminen on vaarallista. Rintamalla on ollut satoja tuhansia miehiä. Suuri heistä on palannut veteraaneina, ja sieltä tulisi vielä lisää, jos sota loppuisi. Nämä veteraanit olisivat kuitenkin jo uhka yhteiskunnalle, kun on saatu rintamalla kolme tonnia kuussa ja kotona saa keskipalkkaa, eli noin 600 euroa kuussa, Harri Tiido ennakoi rintamalta palaavien sotilaiden tyytymättömyyttä.

– Monilla heistä on traumaperäinen stressihäiriö ja kaikkea muuta. Toiset alkavat juoda, toiset tappaa ja kolmannet ryöstää. Parempi pitää heidät rintamalla, hän jatkaa.

Harri Tiidon mukaan painostusta Venäjää kohtaan pitää lisätä. Hänen mukaansa yksi mahdollisuus olisi kieltää kokonaan Venäjän varjolaivasto Itämerellä. Tiido sanoo, että juristeilta ei enää pidä vain kysyä, onko varjolaivaston kieltäminen mahdollista. Heille pitäisi hänen mukaansa antaa vain tehtäväksi löytää keino, miten se tehdään.

– Se on mahdollista, hän toteaa.

– Itse asiassa nuo tankkerit pitäisi pysäyttää Tanskan salmien toiselle puolelle.