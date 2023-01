”Vladimir Putin on vakavissaan ehkä ’ottamassa takaisin’ Suomea”

Venäjän hyökkäyssodan tavoitteena on venäläisen oppositiopoliitikko Leonid Gozmanin mukaan Ukrainan tuhoaminen valtiona, kulttuurina ja kansakuntana. Hän suhtautuu jyrkästi Moskovaan. Oikea rauha voidaan hänestä saavuttaa vain, jos sota päättyy Venäjän täydelliseen sotilaalliseen ja poliittiseen tappioon ja nykyhallinnon kaatumiseen. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa piilee Gozmanista vaaroja.

– [Venäjän diktaattori Vladimir] Putin ei pidä Ukrainasta – se on näin yksinkertaista. Hän ei myöskään ole koskaan yrittänyt piilotella tavoitteitaan: Putin on sanonut toistuvasti, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä, puhuvat samaa kieltä ja että Ukraina on [Vladimir] Leninin keksintö, hän kirjoittaa Moscow Timesin mielipidekirjoituksessaan.

Teksti on julkaistu alun perin Novaja Gazeta Europessa.

Gozmanin mukaan on perusteltua uskoa, että Ukrainan tuhoaminen on Venäjän johtajalle vain välitavoite, jota seuraisivat uudet sodat länttä vastaan.

– En tosin usko hänen pyrkivän liittämään Ranskaa tai Espanjaa Venäjään, Leonid Gozman toteaa sarkastisesti.

– Putin on vakavissaan vanhojen Varsovan liiton maiden palauttamisesta Venäjän ”vaikutuspiiriin” ja ehkä Suomen ottamisesta ”takaisin”, hän jatkaa.

Koska Ukraina ei voi koskaan taipua Moskovan ajatukseen siitä, että sen tulisi lakata olemasta valtiona, ei rauhaan pääsy sopimuksella ole Gozmanin mukaan mahdollista.

– Putinin valtion on lakattava olemasta, ei Venäjän, mutta nykyisen valtion, joka suhtautuu vihamielisesti koko maailmaan – mukaan lukien itseensä.

Leonid Gozman arvioi, että mikä tahansa muu lopputulos johtaisi vain tilapäiseen tulitaukoon, koska Putinin hallinto lähtisi taas uuteen hyökkäykseen kerättyään voimansa.

Hän varoittaakin joiltain länsimaisilta tahoilta tulleista ehdotuksista rauhanneuvotteluista, jotka voitaisiin aloittaa heti, kun Ukraina on vallannut osan tai kaikki alueensa takaisin. Gozman kuvailee tällaisten esitysten olevan suorastaan pelottavia siinä, miten niissä aliarvioidaan Vladimir Putinin Venäjän maailmalle muodostama eksistentiaalinen uhka.

Äärimmäiset rauhanehdot

Leonid Gozman uskoo, että mahdolliselle rauhansopimukselle löytyy kyllä allekirjoittajia Vladimir Putinin nykyisestä sisäpiiristä, kunhan tilanne vain on tarpeeksi paha Venäjälle. Tämä vaatii hänen mukaansa ennen kaikkea sitä, että uskollisuus Putinille tulee vielä vaarallisemmaksi kuin hänen pettämisensä.

Lopullisen sopimuksen tulisi Leonid Gozmanin mielestä käsittää Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja turvatakuiden lisäksi myös venäläisjoukkojen pois vetäminen Georgialta ja Moldovalta miehitetyiltä alueilta sekä Valko-Venäjältä. Venäjä tulisi myös velvoittaa maksamaan sotakorvaukset ja luovuttamaan epäillyt sotarikolliset oikeuden eteen.

Tärkeimmäksi askeleeksi Gozman kuvaa kuitenkin Venäjän demilitarisointia ja riisumista ydinaseista, koska ilman niitä koko sotaa ei hänen mukaansa olisi uskallettu aloittaa.

– Tarvitaan vähintään ydinaseiden asettamista kansainväliseen valvontaan. Mikäli tätä seuraa 2000-luvun Marshall-apu maan talouden ja poliittisten instituutioiden jälleenrakentamiseksi, saa prosessi lopulta kansan tuen, Leonid Gozman sanoo.

Jos Venäjän nykyhallinto selviää, eivät venäläiset pääse Gozmanin mukaan ehkä koskaan irti nykyisestä tilastaan. Hän ennustaa, että Venäjä on tässä tilanteessa tuomittu köyhyyteen ja ”entiseksi kulttuuriksi”, joka vain katoaa jonakin päivänä.

– Antautuminen yhdistettynä nykyhallinnon järjestelmälliseen purkamiseen voisi antaa venäläisille mahdollisuuden – hyvin pienen sellaisen – johon heidän tulisi joka tapauksessa tarttua.