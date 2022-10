”Vladimir Putin muutti ruoan ja kylmyyden aseiksi maailmaa vastaan”

Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää ruokaa, kylmyyttä ja hintoja aseinaan maailmaa vastaan, toteaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podolyak.

– Ydinkiristys, energiaterrori, viljasaarto… Putin muutti ruoan, kylmyyden ja hinnat aseiksi maailmaa vastaan, Podolyak kirjoittaa Twitterissä

– Putinin Venäjä käy hybridisotaa Eurooppaa vastaan ja ottaa panttivangiksi Afrikan ja Lähi-idän. Todistaen jälleen kerran: neuvottelut Venäjän kanssa ovat ajanhukkaa.

Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta sen jälkeen, kun Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan iskettiin Sevastopolissa Krimillä.

Nuclear blackmail, energy terror, grain blockade… Putin turned food, cold and prices to weapons against the world. Putin’s Russia is waging a hybrid war against Europe, taking Africa and Middle East hostage. Proving once again: negotiations with RF — a waste of time.

