”Venäjän lausunto vainoharhainen kuvitelma”

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov tyrmäsi ”vainoharhaisena kuvitelmana” Venäjän lausunnon, jonka mukaan sen sotalaivoja vastaan Sevastopolissa kohdistetut kamikazeveneet oli laukaistu siviilialuksesta Odessan rannikon edustalla.

– Se on harhaa. Jonkinlainen vainoharhainen kuvitelma. … Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Tosiasia on, että viljaa kuljettavilla laivoilla ei ole mitään tekemistä maassamme tapahtuvien prosessien kanssa. Mitä he jatkuvasti keksivät, ovat vainoharhaisia asioita, Danilov sanoi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa venäläiset ovat joutuneet erittäin hankalaan tilanteeseen, joten heidän on etsittävä tekosyitä toimilleen.

– Joka päivä he keksivät jonkinlaisen tarinan kiinnittääkseen maailman huomion. Mutta voimmeko ottaa huomioon terroristeja? No, en edes tiedä, pohti Danilov.

Venäjän puolustusministeriö sanoi sunnuntaina, että heidän sota-aluksiinsa hyökänneet veneet olisi voitu laukaista Odessan rannikon edustalla viljaa kuljettavasta siviilialuksesta. Hyökkäyksen vuoksi Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi Twitterissä, että Venäjä estää näin viljan kuljetukset, joka ruokkisivat yli seitsemän miljoonaa ihmistä.

– Keskeyttämällä osallistumisensa viljakauppaan väärällä tekosyyllä 220 kilometrin päässä viljankuljetuskäytävästä Venäjä estää kahden miljoonan tonnin viljankuljetuksen 176 jo merellä olevalta alukselta. Tämä riittäisi ruokkimaan yli seitsemän miljoonaa ihmistä, Kuleba twiittasi sunnuntaina.

– Venäjä on suunnitellut tämän hyvissä ajoin, hän sanoi Twitterissä.

Kuleban mukaan nykyinen viljalaivojen jono on kertynyt Mustallemerelle syyskuusta lähtien, jolloin Venäjä alkoi tietoisesti viivyttää käytävän toimintaa ja pyrkiä horjuttamaan viljakauppaa.

– Venäjä teki päätöksen jatkaa nälkäpeliään kauan sitten ja yrittää nyt oikeuttaa sen, hän toteaa.

