Kenraali: Isku Sevastopoliin lähetti viestin sekä Venäjälle että lännelle

Isku Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan Sevastopolissa lähetti viestin niin Venäjälle kuin Ukrainaa tukeville länsimaille, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Venäjä on myöntänyt yhden aluksen vahingoittuneen sen Mustanmeren laivaston päätukikohtaan Sevastopolissa lauantaiaamuna tehdyssä iskussa, mutta maa on myös aikaisemmin vaiennut Ukrainan aiheuttamien tappioiden todellisesta laajuudesta. Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan Ukraina suoritti iskun lennokeilla ja miehittämättömillä kamikaze-veneillä.

Jos tiedot iskut pitävät paikkansa, on kyseessä merkittävä voitto Ukrainalle, arvioi ruotsalaisasiantuntija Niklas Granholm viikonloppuna.

Iskua Twitterissä kommentoiva Ryan on samoilla linjoilla.

Ukraina kykenee nyt iskemään venäläiskohteisiin myös muualla kuin varsinaisilla taistelukentillä, kenraali arvioi. Hyvät tiedustelutiedot ja aseet antavat Ukrainalle mahdollisuuden iskeä strategisesti merkittäviin kohteisiin, kuten Mustanmeren laivaston tukikohtaan.

– Tämä aiheuttaa entistä enemmän ongelmia Venäjän armeijalle, jolla on vaikeuksia puolustaa asemiaan miehittämillään alueilla Ukrainassa. Mobilisoidut joukot eivät juurikaan estä Sevastopolin kaltaisia iskuja, Ryan kirjoittaa.

– Ukraina keskittyy näissä operaatioissaan ja iskuissaan sotilaskohteisiin. Sevastopolin iskulla Ukraina heikentää Venäjän mahdollisuuksia ampua ohjuksia mereltä Ukrainaan.

Ryan myös huomauttaa niin Ukrainan kuin Venäjän nojaavan iskuissaan yhä enemmän kauko-ohjattaviin tai autonomisiinn järjestelmiin, kuten juuri lennokkeihin.

Sevastopolin isku on Ryanin mukaan myös viesti. Ukraina haluaa korostaa niin Venäjälle kuin lännelle taistelevansa nimenomaan Venäjän armeijaa, ei Venäjän kansaa vastaan. Kenraalin mukaan tämä on ”tärkeää strategista viestintää”.

Ryan myös arvioi Sevastopolin iskun olevan osoitus siitä, että Ukraina pyrkii tosissaan valtaamaan takaisiin Venäjän vuonna 2014 miehittämän Krimin niemimaan. Iskut heikentävät Venäjän sotilaallista läsnäoloa Krimillä

– Jälleen kerran Venäjää osoittaa, ettei se ota vastustajaansa vakavasti. Ukrainalaiset ovat aikaisemmin iskeneet Sevastopoliin ja muihin kohteisiin Krimillä lennokeilla, Ryan kirjoittaa.

Venäjän kyvyttömyys vastata Ukrainan uusiin kykyihin on Ryanin mukaan osoitus heikosta ammattitaidosta. Ukrainan armeija on ”maailmanluokan instituutio”, Ryan kirjoittaa, ja venäläiset eivät tätä ole kyenneet ymmärtämään.

2/ First, it is clear that #Ukraine’s ability to target Russian forces continues to expand beyond the battlefield. Operational and strategic targets are now in their sights, underpinned by good intelligence and long range strike tools like #HIMSRS and maritime drones. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

4/ Second, Ukraine continues to focus on military targets in these operational and strategic strikes. With these #Sevastopol strikes, Ukraine is degrading the capacity of the Russians to launch sea-based missiles at Ukraine. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

6/ Third, the Ukrainian cost-benefit analysis for this attack would have considered whether Russia would stop grain exports as a result. But, once again, the strategic messaging of Russia doing so is all bad for Russia. https://t.co/GxmesbicXF — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

8/ Importantly, Ukraine has integrated this new weapon into their operational and strategic strike concepts. Having a new weapon is good; being able to cleverly integrate it into military warfighting concepts is the acme of military effectiveness. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

10/ Here is a speech he gave on this topic recently: https://t.co/ceESgZLzYF — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

12/ And, the Russians knew Ukraine has been developing this capability. It has been in the open press. Where did the Russians think they were going to use it? — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

14/ Seventh and finally, both sides are increasingly resorting to remotely operated or autonomous systems in their operational and strategic strikes. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022

16/ These systems, while cheaper to procure than crewed systems or more sophisticated missiles, still require good intelligence for targeting and post-strike assessment however. This element of long-range strike is not cheap and takes a lot of effort to develop. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 30, 2022