Vladimir Putin: Meillä ei ole intressiä valloittaa lisäalueita

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan sota Ukrainassa ei ole konflikti alueesta, vaan sijaan ”periaatteista”, kertoo CNN.

– Ukrainan kriisi ei ole alueellinen konflikti, ja haluan tehdä sen selväksi. Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin maa, eikä meillä ole intressiä valloittaa lisäalueita, Putin sanoi Valdai-foorumissa Sotshissa.

Kymmeniä tuhansia on kuollut, kokonaisia kaupunkeja ja kyliä pyyhitty pois kartalta ja miljardeja dollareita infrastruktuuria tuhottu sen jälkeen, kun Putinin hyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta viime vuonna.

Samaan aikaan Venäjän presidentti on yrittänyt liittää mukaan neljä Ukrainan aluetta kansainvälisen oikeuden vastaisesti lisätäkseen Moskovan joukkojen vuodesta 2014 lähtien miehittämää Krimin niemimaata.

Torstaina Putin silti väitti, että Venäjä ei ”yritä luoda alueellista geopoliittista tasapainoa” Ukrainassa. Sen sijaan hän sanoi, että kysymys oli ”uuden kansainvälisen järjestyksen taustalla olevista periaatteista”.

Näiden periaatteiden kieltäminen, joista yksi on ”tasapaino maailmassa, jossa kukaan ei voi yksipuolisesti pakottaa muita elämään tai käyttäytymään hegemonin tahdon mukaan”.

Putinin mukaan läntinen eliitti ”tarvitsee vihollisen oikeuttamaan sotilaallisen toimintansa ja laajentumisensa tarpeen” ja teki Venäjästä sellaisen.

Putin on ”moninapaiseksi maailmanjärjestykseksi” kutsumansa hahmotelman vankkumaton kannattaja ja edistää BRICSin kaltaisia nousevien talouksien ryhmiä vastapainona Yhdysvaltojen ja länsimaiden johtamille instituutioille.

Hän on aiemmin yrittänyt oikeuttaa sotaansa väittämällä, että Ukrainan pyrkimys liittyä Natoon oli vakava uhka Venäjälle, ja että hänen hyökkäyksensä oli tehtävänä puhdistaa Ukraina natseista. Niin ikään Putin on korostanut näkemystään, että Ukraina on osa Venäjää kulttuurisesti, kielellisesti ja poliittisesti.