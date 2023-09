Wagnerin ex-johtaja määrättiin kokoamaan uusia vapaaehtoisjoukkoja

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kerrotaan määränneen Wagner-johtajiin kuuluneen Andrei Troshevin muodostamaan uusia vapaaehtoisjoukkoja.

Venäläinen Interfax-uutistoimisto kertoo Putinin tavanneen Troshevin ja todenneen, että tämän pitää kerätä vapaaehtoisjoukkoja, jotka pystyvät suoriutumaan erilaisista taistelutehtävistä ja ensisijaisesti tietysti ”sotilaallisen erikoisoperaation” alueella.

– Sinä taistelit sellaisessa yksikössä yli vuoden. Tiedät, mitä se on, miten se tehdään ja mitkä kysymykset tulee ratkaista, jotta taistelut ovat menestyksekkäitä, Putin lausui Trosheville Interfaxin mukaan.

Uusien joukkojen harjoituksista tulee vastaamaan varapuolustusministeri Junus-bek Jevkurov.

Ukrainska Pravdan mukaan Troshev oli tiettävästi Wagnerin turvallisuuspalvelun johtaja. Hän ei osallistunut Jevgeni Prigozhinin juhannuskapinaan, vaan sen sijaan välitti tietoa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle.

Heinäkuussa venäläinen oppositiomedia kertoi, että Troshev olisi Venäjän puolustusministeriön kanssa sopimuksen tehneiden Wagner-sotilaiden komentaja. Hän on tiettävästi johtanut Wagner-joukkoja myös Syyriassa, mistä seurasi Britannian pakotelistalle pääsy. Lisäksi Troshev on ollut sotimassa Afganistanissa ja Tšetšeniassa.

Britannian puolustusministeriön tänään julkaiseman tiedustelukatsauksen mukaan satoja entisiä Wagner-taistelijoita on uudelleenvärväytynyt Ukrainaan, mistä he poistuivat kesällä. Heidän täsmällinen statuksensa on epäselvä, mutta todennäköisesti osa on hakeutunut Venäjän omien joukkojen alaisuuteen ja osa edustaa pienempiä Venäjä-mielisiä palkkasotilasarmeijoita, katsaus toteaa.

Wagnerilaisia on brittitiedustelun mukaan erityisesti Bahmutissa, jossa he ovat olleet ennenkin ja jossa heidän kokemukselleen on kysyntää.