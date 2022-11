Yli 500 taisteluun lähetettyä vankia kaatunut

Ukrainan hybridiuhkia tutkivan ja torjuva keskus on kerännyt venäläisessä sosiaalisessa mediassa omaisten julkaisemia surunvalittelukirjeitä, jotka vahvistavat ainakin 458 venäläisvangin kuolleen Ukrainassa lokakuun puoliväliin 2022 mennessä, kertoo Riiassa maanpaossa toimiva venäläisjulkaisu The Insider.

Henkilökohtaisesti vankeja Ukrainaan sotimaan on värvännyt ”Vladimir Putinin kokkina” tunnettu pitopalveluoligarkki, Wagner-palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigožin. Toinen Wagner-johtaja, ”Venäjän federaation sankari” Andrei Troshev lähetti pelkästään aikavälillä 18. syyskuuta–13. lokakuuta ainakin 224 surunvalittelukirjettä vankien omaisille.

Kirjeen ohessa omaiset saivat postuumisti myönnetyn mitalin ”Rohkeudesta” (Za otvagu) ja kiitoskirjeen niin sanotun ”Luhanskin kansantasavallan” johtajalta, joka myös vakuutti kaatuneen urhoollisuutta ja rohkeutta.

Lokakuun puolivälissä omaiset yllättäen lopettivat surunvalittelukirjeiden ja mitalien esittelyn sosiaalisessa mediassa ilmeisesti viranomaisilta tulleen varoituksen jälkeen. The Insider katsoo siten, että ”marraskuun alkuun mennessä kaatuneiden määrä on oltava ehdottomasti yli 500”.

Ukrainan hybridiuhkien tutkimus- ja torjuntakeskuksen edustaja, kenraalimajuri Igor Guskovin mukaan surunvalittelukirjeet laaditaan 7-10 päivää kaatumisen jälkeen. Troshev allekirjoitti lokakuun 12. ja 13. päivien aikana vähintään 90 surunvalittelukirjettä, joten vankeja kaatui paljon syys- ja lokakuun taitteessa.

Ukrainassa sotivista venäläisvangeista on raportoitu elokuusta lähtien, mutta keskuksella on hallussaan ainoastaan yksi surunvalittelukirje ajalta ennen syyskuuta eli elokuulta. Prigožinin on aiemmin kerrottu rekrytoineen lähes 6000 vankia syyskuun loppuun mennessä ja ainakin 2036 vankia oli tuohon mennessä lähetetty rintamalle.

Tämä tarkoittaa, että lokakuuhun mennessä Ukrainan asevoimat oli tuhonnut neljäsosan rintamalle päätyneistä venäläisvangeista. Ukrainalaiskeskus arvelee yhteensä 800–1000 Wagner-taistelijan kaatuneen.