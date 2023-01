”Vladimir Putin kokee olevansa hyvän puolella”

R. Politik-ajatushautomoa johtava ja Carnegie-tutkimuslaitoksessa vaikuttava venäläisen politiikan analyytikko Tatjana Stanovaja huomauttaa, että Vladimir Putinin tänään julistama ”tulitauko” Ukrainassa ”sopii hyvin logiikkaan, jonka mukaan Venäjä on historian oikealla puolella ja taistelee oikeudenmukaisuuden puolesta”.

Stanovaja arvelee tulitauon olevan seurausta myös Ukrainan armeijan uudenvuodenaattona tekemästä tuhoisasta iskusta venäläisten tukikohtanaan pitämään ammattikouluun Makijivkassa miehitetyssä Donetskissa.

Ammattikouluun oli sijoitettu liikekannallepanossa aseisiin kutsuttuja venäläissotilaita ja ammusvarasto. Virallisesti Venäjä on myöntänyt iskussa kuolleen 89 venäläissotilasta, mutta todellisen uhriluvun arvellaan olevan sadoissa.

Stanovajan mukaan Putin ei ”todellakaan halua tämän toistuvan (ortodoksisena) joulupäivänä” eli 7. tammikuuta.

– Ja meidän ei tule myöskään unohtaa jaloa julkisuuspeliä: tässä sodassa Putin kokee olevansa ”hyvis”, joka tekee hyvän teon ei ainoastaan itsensä sekä Venäjän ja Ukrainan ”veljeskansojen” – vaan koko maailman – puolesta vapauttamalla sen amerikkalaisesta ”ylivallasta” (ja hänen mielestään on todella sääli, että niin harva ihminen tätä ymmärtää).

Hän lisää, että venäläiset sotakirjeenvaihtajat ”vaikuttavat järkyttyneen tulitauosta”.

– Kukaan ei oikeastaan ymmärrä, miksi tällaista ’jaloutta’ tarvitsee leikkiä. Tässä me näemme jälleen yhden jakolinjan tiukan sotapuolueen ja Putinin välillä.

Esimerkkeinä aiemmista jakolinjoista Stanovaja mainitsee kysymykset liikekannallepanon laajuudesta, sotataktiikoista, puolustusministeriön henkilöstövalinnoista.

– [J]a kysymys siitä siitä, kuinka veljeskansa ukrainalaiset todella ovat ja kannattaako jäädä odottamaan Ukrainan antautumista vai yksinkertaisesti pommittaa heitä kaikella mahdollisille aluelaajennusten saamiseksi sen sijaan, että yritettäisiin ”palauttaa historiallinen oikeus”.

