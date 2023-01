Raivo repesi Venäjällä: Moskovaa syytetään HIMARS-katastrofin peittelystä

Ukrainan tuhoisa isku venäläistukikohtaan Itä-Ukrainan Donetskin alueen Makijivassa kerää arvostelua Venäjällä.

Tiettävästi HIMARS-heittimillä tehty isku surmasi virallistenkin venäläistietojen mukaan peräti 89 sotilasta ja upseeria. Ukrainalaislähteissä on kuitenkin puhuttu jopa sadoista kaatuneista. Vastaavia lukuja on pyöritelty myös venäläisillä propagandakanavilla. Valtaosa uhreista oli liikekannallepanossa sotaan käskettyjä reserviläisiä Saratovin alueelta. Iskussa sai surmansa myös venäläisrykmentin apulaiskomentaja.

Paikalta otettujen kuvien ja videoiden perusteella reserviläisten tukikohtana toiminut hylätty koulurakennus sortui maan tasalle.

Valtavat tappiot ovat herättäneet runsaasti kysymyksiä siitä, kenen syytä tuhot olivat. Sotaa seuraavilla venäläisillä propagandakanavilla on muun muassa huomautettu, että sotilaat oli ilmeisesti majoitettu rakennukseen, jossa pidettiin myös ammuksia, polttoainetta ja ajoneuvoja. Tämän on arvioitu pahentaneen tuhoja merkittävästi. Lisäksi on ihmetelty, miksi kaikki miehet oli ylipäätään sijoitettu samaan paikkaan. Näitä on pidetty sodanjohdon virheinä.

Venäjän puolustusministeriö on taas pyrkinyt syyttämään tapahtuneesta itse reserviläisiä. Ministeriön tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Ukraina kohdisti iskun rakennukseen sotilaiden matkapuhelinten käytön perusteella.

Brittihistorioitsija Chris Owen on julkaissut Twitterissä suosittujen venäläisten propagandakanavien viimeisimpiä päivityksiä ja kommentteja tapahtuneesta.

Puolustusministeriön selitystä ei haluta niellä edes näissä piireissä. Venäläisten sotakommentaattorien päivitysten perusteella virallinen versio tapahtuneesta näyttäisi olevan lähinnä yritys peitellä totuutta.

Esimerkiksi suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU kertoo menehtyneiden sotilaiden omaisten viestineen, että miehet olivat joutuneet luopumaan venäläisistä puhelimista ja SIM-korteista rajalla ja että verrattain tiheästi asutetussa Makijivkassa käytettiin paikallisia puhelimia ja SIM-kortteja.

WarGonzo-tiliä ylläpitävä venäläispropagandisti Semjon Pegov taas kysyy, miksi puolustusministeriössä ollaan niin varmoja siitä, ettei Ukraina olisi voinut havaita tukikohtaa lennokeilla tai paikallisten agenttien avulla.

– [Agenttien] verkosto toimii. Se ei nuku. Eivätkä nuku myöskään Donetskin ja Makijivkan yllä pyörivät lennokit, jotka voivat antaa tietoa joukkojen kokoontumisista sekä vahvistaa ne visuaalisesti, Pegov toteaa.

Propagandisti myös soimaa epäsuorasti sodanjohtoa. Hänen mukaansa kaikille ”riittävän kyvykkäille komentajille” on ollut jo pitkään selvää, että suuren joukon tukikohdan pitäminen piilossa etulinjan kaupungissa on käytännössä mahdotonta.

Pahamaineiseen Wagner-palkkasotilasryhmään liitetty Grey Zone -kanava on arviossaan vielä jyrkempi. Sen mukaan ministeriön selitys on ”99-prosenttisesti valhetta” ja yritys välttää vastuuta. Myös Grey Zone pitää paikallisten toimittamaa tietoa todennäköisimpänä selityksenä kohteen löytymiselle.

Omaiset raivona

Itsenäisen venäläismedia iStoriesin haastattelema uhrien omaisia avustava vapaaehtoinen kertoo iskusta selvinneiden sotilaiden tyrmänneen puolustusministeriön väitteet matkapuhelinten käytöstä. Lähteen mukaan sotilaatkin ovat sillä kannalla, että alueen asukkaat välittivät Ukrainan tiedustelulle tiedon tukikohdasta.

– Monien mukaan paikalla pyöri viime aikoina epäilyttäviä henkilöitä, ja heitä jopa otettiin kiinni. Jostain syystä komentajat käskivät kuitenkin aina päästää heidät vapaaksi. Lennokit kiersivät usein heidän yläpuolellaan. Kaikki tiesivät, että sinne oli sijoitettu paljon sotilaita. Miten kukaan voisi olla huomaamatta tätä koulua keskellä kaupunkia, hän päivittelee.

Uhrien omaisten kuvataan olevan raivona puolustusministeriön lausunnoista. Artikkelin mukaan tämä näkyy avoimesti omaisten venäläisessä Vkontakte-somepalvelussa kirjoittamista päivityksistäkin.

Eri venäläismedioissa liikkuvien tietojen perusteella iskusta selvinneitä on estetty viestimästä omaisilleen, komennettu etulinjaan kaivamaan juoksuhautoja rangaistukseksi kaaoksessa hukatuista varusteista sekä pantu kaivamaan menehtyneitä tovereitaan rakennuksen raunioista.

1/ Relatives and survivors of the Ukrainian HIMARS strike in Mariivka are expressing outrage about official claims that mobile phone use led to the attack. Some survivors report being threatened by officers and cut off from contact with their relatives. ⬇️pic.twitter.com/7Qh431UuKz — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 4, 2023