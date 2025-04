Venäläiset veteraanit palaavat Ukrainan rintamalta tavallisesti varsin karuihin oloihin.

Moscow Timesin mukaan sodassa olleille tarjottujen työpaikkojen keskipalkka on Venäjän valtion virallisen työvoimaportaalin tietojen perusteella vain 38 000 ruplaa eli noin 400 euroa kuussa. Tämä on alle puolet venäläisten keskipalkasta ja vähemmän kuin viidennes alimmista sopimussotilaille palveluksesta rintamalla maksettavasta palkasta.

Jutussa kerrotaan, että vain 11 Venäjän alueella edes tarjotaan töitä sodasta palanneille. Muilta alueilta mitään tällaisia työpaikkailmoituksia ei löydy. Kaikkiaan sotaveteraaneille markkinoituja tai vain heille varattuja työpaikkailmoituksia oli viime viikon sunnuntaina valtion työvoimaportaalissa vain 169.

Esimerkiksi Moskovasta ja Pietarista ei löydy lainkaan veteraaneille jyvitettyjä työpaikkailmoituksia.

Ilmiö on mielenkiintoinen. Kreml on pitänyt veteraanien työllistämistä varsin tärkeänä. Diktaattori Vladimir Putin antoi viime vuoden lopulla julkisen määräyksen, jonka mukaan Ukrainan sodassa taistelleita varten on luotava työllistämisen ohjelma. Venäjän liittoneuvosto suositti puolestaan helmikuussa, että Venäjän työministeriö loisi yhdessä aluehallintojen kanssa yrityskohtaisia työpaikkakiintiöitä sotaveteraaneille. Tällaisia suosituksia on alkanut tihkua Moscow Timesin mukaan paikallishallinnoilta maaliskuusta alkaen.

Venäläinen politiikan tutkija Abbas Galliamov sanoo, että hyökkäyssodassa palvelleille jyvitettyjä työpaikkoja löytyy lähinnä alueilta, joiden johtajat ovat heikkoja ja reagoivat ”jokaiseen Kremlin aivastukseen”. Omavaraisemmat alueet toimivat toisin.

– Moskova on alue, joka ei pahemmin Kremliä tottele. [Pormestari] Sergei Sobjanin on liian omavarainen, Galliamov sanoo esimerkkinä.

Sobjanin on asiantuntijan mukaan pyrkinyt myös minimoimaan Z-sotapropagandan määrän pääkaupungissa. Galliamovin mukaan Moskovan pormestarin esikunnassa on päätetty, etteivät tällaiset veteraanien palkkaamisen kampanjat yksinkertaisesti kiinnosta.

Kremlin on arvioitu olevan varsin huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia tyytymättömillä sotaveteraaneilla voisi olla Venäjän sisäiseen vakauteen etenkin kun ja jos sota Ukrainassa loppuu ja valtiolla on käsissään satoja tuhansia palaajia.

Ongelmaa on yritetty ratkaista luomalla erilaisia valtion pyörittämiä veteraanihankkeita ja tukahduttamalla ruohonjuuritason järjestötoimintaa. Sodassa olleista on myös pyritty ainakin julkisesti rakentamaan jonkinlaista ”uutta eliittiä” venäläiseen virkakuntaan, politiikkaan ja jopa yritysmaailmaan. Toistaiseksi tällaisten niin sanottujen ”sankarihankkeiden” saldo on kuitenkin jäänyt varsin ohueksi.

