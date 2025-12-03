Vladimir Putin ja Steve Witkoff neuvottelivat viisi tuntia – ei sopua rauhasta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain valtuuskunnan välisissä viisi tuntia kestäneissä keskusteluissa ei päästy kompromissiin Ukrainan rauhansuunnitelmasta, Kremlin ulkopoliittinen avustaja Juri Ushakov kertoi toimittajille tapaamisen jälkeen Moskovassa.

Ushakovin mukaan Putinin ja yhdysvaltalaisten neuvottelijoiden, erityislähettiläs Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin välinen tapaaminen oli kuitenkin ”erittäin hyödyllinen ja rakentava”.

– Jotkut yhdysvaltalaisten ehdotuksista näyttävät enemmän tai vähemmän hyväksyttäviltä, ​​vaikka niistä on keskusteltava, kun taas toiset kohdat eivät sovi meille, Ushakov sanoi CNN:n mukaan.

Putin ja Yhdysvaltain valtuuskunta keskustelivat myös alueellisista kysymyksistä, joita ilman Venäjä ei Ushakovin mukaan näe ratkaisua sodan lopettamiseen.

Aluekysymykset ovat nousseet yhdeksi sopimuksen tärkeimmistä esteistä. Venäjä on vaatinut Ukrainaa luovuttamaan koko Itä-Ukrainan alueen Donbassin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on torjunut sellaisten alueiden luovuttamisen, joita Venäjä ei ole vallannut lähes neljä vuotta kestäneen sodan aikana.

Ennen tiistain tapaamista Putin syytti Euroopan johtajia rauhanpyrkimysten sabotointiyrityksistä ja kutsui Yhdysvaltojen Ukrainan rauhansuunnitelmaan äskettäin ehdotettuja muutoksia ”täysin mahdottomiksi hyväksyä”. Hän sanoi Venäjän olevan valmis sotimaan Eurooppaa vastaan, jos sitä vastaan ​​hyökätään.

– Emme aio taistella Eurooppaa vastaan, olen sanonut sen jo sata kertaa. Mutta jos Eurooppa haluaa taistella meitä vastaan ​​ja aloittaa sen, olemme valmiita juuri nyt, Putin uhosi tiistaina Moskovassa järjestetyssä investointifoorumissa, kun häneltä kysyttiin Euroopan puolustusvalmiuksien rakentamisesta.

Ushakov lisäsi tapaamisen jälkeen, ettei Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välillä ole sovittu uutta tapaamista.

– Mahdollinen tapaaminen riippuisi siitä edistyksestä, jota pystymme saavuttamaan, Ushakov totesi.