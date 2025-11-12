Vladimir Putin hyväksyi jättipankin myynnin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt yhdysvaltalaisen pankkijätti Citigroupin Venäjän pankkiyksikön myymisen, kertovat kansainväliset mediat.
Keskiviikkona julkaistu presidentin määräys sallii Citigroupin myydä Venäjän yksikkönsä venäläiselle investointipankille Renaissance Capitalille. Kauppahintaa ei julkistettu.
Citigroup on vahvistanut myynnin nimeämättä ostajatahoa.
Pankki on yrittänyt myydä Venäjän liiketoimintansa useamman vuoden ajan mutta ei ole löytänyt ostajaa. Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022 Ukrainaan ja länsimaat asettivat Venäjälle laajoja pakotteita, jonka seurauksena maassa toimivien länsiyritysten toiminta on vaikeutunut.
Citigroup ilmoitti elokuussa 2022 lopettavansa vähittäis- ja yrityspankkitoimintansa Venäjällä sen jälkeen, kun Putin kielsi sodan johdosta Venäjälle pakotteita asettavien ”epäystävällisten” maiden ulkomaisia yksiköitä myymästä osuuksiaan venäläisissä yrityksissä.
Sittemmin pankki on sulkenut lähes kaikki institutionaaliset pankkipalvelunsa Venäjällä, ja vuonna 2024 se sulki viimeisen vähittäismyyntikonttorinsa Venäjällä ja deaktivoi kaikki pankkikorttinsa.
Aiemmin tänä vuonna Kreml on hyväksynyt muun muassa investointipankki Goldman Sachsin Venäjän liiketoiminnan siirtymisen armenialaiselle sijoitusrahastolle Balchug Capitalille.