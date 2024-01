Virosta viestitään Kremlille: Tulitamme hyökkääjää jokaisesta ikkunasta

Hyökkäys Ukrainaan ei muuttanut virolaisten uhka-arviota Venäjästä, kirjoittaa Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen Eerik-Niiles Kross Eesti Päevalehdessä.

Kross toteaa, että Virossa on Neuvostoliiton miehityksen jälkeen arvioitu koko ajan, että aggressiivisen Venäjän paluu on vain ajan kysymys ja sotilaallinen uhka voi kasvaa nopeasti.

– Helmikuun 24. päivä muutti radikaalisti Saksan, Ranskan, suurten Länsi-Euroopan liittolaistemme ja Yhdysvaltojen uhka-arvioita. Helmikuun 24. päivän jälkeen Natossa ei ole kiistelyä Venäjän uhan vakavuudesta tai todellisuudesta.

Venäjän hyökkäys Natoon kuuluvaan Viroon on Krossin arvion mukaan epätodennäköistä, mutta pahimpiakaan skenaarioita ei voi sulkea pois. Venäjä on hänen mukaansa tehnyt ennenkin isoja virhearvioita.

Näin voisi Krossin mukaan käydä, jos Venäjä onnistuisi vaikuttamistoiminnallaan heikentämään Naton sisäistä yhtenäisyyttä ja 5. artiklan uskottavuutta. Vaarana hänen mukaansa on myös se, jos Kremlissä ei uskota Nato-maiden puolustavan Viroa.

– Juuri tässä on suuri vaara venäläisten laskuvirheelle, kuten Ukrainan suhteen he olettivat, ettei vastarintaa tule ja länsi pysyy poissa.

Kross kirjoittaa, että sotilaallisen valmistautumisen lisäksi Viron pitää lähettää jatkuvasti selkeää viestiä Kremlille ja liittolaisille.

– Venäjän pitää olla vakuuttunut siitä, että Viro panee joka tapauksessa vastaan kaikilla voimillaan. Viron on tietenkin käytettävä nykyistä aikaikkunaa, on se sitten kolme, viisi tai kymmenen vuotta, maksimaaliseen aseistautumiseen ja valmistautumiseen. Viron pitää saada venäläiset vakuuttuneksi siitä, että jos he tulevat, heitä on vastassa koko yhteiskunta ja tulitusta tulee jokaisesta ikkunasta, Kross toteaa.

– Viron on vakuutettava myös liittolaisensa, että ainoa tapa estää kolmas maailmansota on estää Venäjän hyökkäys Natoa vastaan. Sillä jos venäläinen tulee, aloitamme sen sodan itse.

Viron puolustusmenot nousevat tänä vuonna noin 3,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta, joka on enemmän kuin useimmilla Nato-mailla. Viime päivinä virolaiset poliitikot ovat vaatineet puolustusmenojen kasvattamista jopa 4-5 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Krossin mukaan paras tapa välttää sota on valmistautua siihen.

– Viron malli on väistämättä samanlainen kuin Israelin malli, hän toteaa.

– Virossa on nykyään harvinaisen hyvä sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen tilanne. Naton jäsen, nopeasti aseistautunut, korkea maanpuolustustahto ja yhteiskunnallinen valveutuneisuus. Sitä täytyy ylläpitää, meidän pitää pysyä rauhallisina ja olla valmiina. Hyökkäys Israelia vastaan tapahtui, kun Israel muuttui rauhattomaksi ja aloitti sisäisen poliittisen kiistelyn. Tämä on opetus Virolle.