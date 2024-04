Virosta varoitettiin murhaoperaatioista – näin suojelupoliisi kommentoi

Suojelupoliisin mukaan Venäjän sotilaallinen uhka tai sabotaasi tai muu väkivalta ei ole lähitulevaisuudessa todennäköistä Suomessa.

Viranomainen kommentoi Verkkouutisille kovia virolaislausuntoja Venäjän muuttuneesta vaikuttamistoiminnasta.

Viron ulkomaantiedustelun päällikkö Kaupo Rosin kertoi saksalaisen t-onlinen haastattelussa huolestuttavasta ilmiöstä. Rosinin mukaan venäläiset turvautuvat vaikuttamisessa yhä enemmän ”kineettisiin operaatioihin”. Hän nosti esimerkiksi Viron viime aikojen tapahtumia kuten sisäministeri Lauri Läänemetsin ja virolaisen päätoimittajan autojen vandalisoinnin ja ilkivallan sotamuistomerkeillä. Teoista on pidätetty henkilöitä, joiden kerrotaan saaneen käskynsä Venäjän tiedustelulta.

Rosinin mukaan operaatiot ovat menossa yhä vaarallisempaan suuntaan.

– Nämä Venäjän kineettiset hyökkäykset ovat jotakin uutta. Olemme seuranneet tätä vuoden 2023 puolivälistä alkaen. Jos trendi jatkuu, ja oletamme sen jatkuvan, on vain ajan kysymys, kun ihmisiä tapetaan, tiedustelujohtaja sanoi.

Virolaisten mukaan Venäjän tiedustelu suorittaa toimia välikäsien kautta. Rikolliset alihankkijat värväävät operaatioihin esimerkiksi rikollisia tai pyrkivät hyväksikäyttämään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kuten pakolaisia.

Siihen suojelupoliisi ei vastaa, onko Rosinin kuvaaman kaltaisia operaatioita, niiden yrityksiä tai tällaista värväystoimintaa havaittu ja mahdollisesti estetty Suomessa.

– Emme kommentoi operatiivista toimintaamme, mutta Suomi ei ole Venäjän vaikuttamisen päähuomion kohteena, supon viestinnästä todetaan sähköpostitse.

Kuinka altis Suomi on tällaisille operaatioille?

– Suomalainen yhteiskunta on viime vuosina vahvistanut valmiuttaan vastata tämän tyyppisiin toimiin, lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös lisännyt yksittäisten ihmisten tietoisuutta Venäjän toimintatavoista. Yhteiskuntamme on lähtökohtaisesti hyvin resilientti.

Mihin ryhmiin Venäjän värväystoiminta vaikuttamishankkeisiin meillä kohdistuu tai voisi kohdistua?

– Yleisesti länsimaissa Venäjä pyrkii hyödyntämään ja vahvistamaan polarisaatiota hyödyllisiksi katsomissaan tilanteissa.

Miten kommentoitte virolaisarviota, jonka mukaan Venäjän tiedustelun toiminta on menossa suuntaan, jossa ihmisten surmaaminen on vain ajan kysymys?

– Venäläisiin toisinajattelijoihin on kohdistunut jo pitkään uhkaa. Euroopassa on tapahtunut viime vuosina salamurhia ja niiden yrityksiä. Suojelupoliisi on kiinnittänyt huomiota tilanteeseen ja hankkinut siitä aktiivisesti tietoa. Suomen viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta tällaisia rikoksia ei tapahtuisi Suomessa.

