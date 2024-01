Virossa presidentti ei kutsu kaikkia kansanedustajia itsenäisyyspäivän juhliin

Viron presidentti Alar Karis on päättänyt, että tämän vuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolle ei kutsuta kaikkia kansanedustajia.

Virossa vietetään itsenäisyyspäivää 24. helmikuuta. Yhtenä perinteenä on televisioitu presidentin juhlavastaanotto, joka on samankaltainen kuin Suomessa. Kyseessä on vuoden odotetuin ja seuratuin seurapiiritapahtuma, johon kaikki kansanedustajat ovat edellisvuosina saaneet aina kutsun.

Tänä vuonna vastaanotto järjestetään Tallinnassa Estonia-teatterissa. Parlamentista juhlaan pääsevät vain puhemiehistö, valiokuntien puheenjohtajisto ja puolueiden ryhmäjohtajat. Suurin osa edustajista jää siis vaille kutsua.

Presidentin päätös on yleisradio ERR:n mukaan järkyttänyt virolaisia kansanedustajia. Pääministeri Kaja Kallas on kutsuttu vastaanotolle, mutta hän on ihmetellyt Kariksen linjausta jättää niin sanotut rivikansanedustajat ilman kutsua.

– Jos olen rehellinen, en myöskään täysin ymmärrä presidentin motiiveja. Meillä on parlamentaarinen maa, jossa kansa pitää korkeinta valtaa ja valitsee parlamentin, joka valitsee pääministerin ja presidentin.