Virossa kokeillaan uutta droonintorjuntaa

Viron ilmavoimat kokeilee parhaillaan uutta droonintorjuntajärjestelmää Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Kokeilu on osa viikon kestävää Digital Shield -harjoitusta, joka järjestetään Itä-Virun maakunnassa lähellä Venäjän rajaa.

Osana harjoitusta virolaiset pyrkivät yhdistämään sekä drooneja havaitsevat että niitä torjuvat laitteistot. Näin drooneja voidaan torjua suoraan yhdestä komentokeskuksesta. Järjestelmää on aiemmin testattu onnistuneesti Ukrainan taistelukentillä.

– Kun operaattori näkee sen [droonin], tunnistaa sen ja painaa nappia, ohjus laukaistaan ja se tuhoaa droonin, selittää Viron ilmavalvontadivisioonan komentaja, majuri Tõnis Pärn.

– Toisin sanoen, ohjus on maassa laatikossa ja ihmiset ovat täysin eri paikassa.

Pärnin mukaan on teoreettisesti mahdollista, että torjuntajärjestelmiä ohjaavien sotilaiden ei tarvitsisi edes olla Virossa.

Uusi järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin vielä työn alla. Pärn sanoo, että tämä kestää vielä viikkoja ja kuukausia.

Suuri ongelma droonientorjunnassa on ollut, että droonit itsessään ovat halpoja, mutta niiden ampuminen alas perinteisillä ohjuksilla on kallista.

– Kaikki ratkaisut täällä ovat huomattavasti halvempia kuin Shahed-droonit, mikä tarkoittaa, että ne ovat kaikki kustannustehokkaita, Pärn sanoo.