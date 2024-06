Viroon valitaan uusi pääministeri – hän on vahvoilla Kaja Kallaksen seuraajaksi

Eurooppa-neuvosto päätti torstaina nimetä Viron pääministeri Kaja Kallaksen EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että valta vaihtuu Virossa.

Reformipuolueen hallitus kokoontuu lauantaina valitsemaan ehdokkaan seuraavaksi pääministeriksi.

Tehtävään on Postimees -lehden mukaan vahvoilla Kristen Michal. Asiantuntijoiden arvioissa seuraavaksi pääministeriksi on soviteltu myös puolustusministeri Hanno Pevkuria. Hän ilmoitti perjantaina, ettei hae tehtävään.

Reformipuolueen hallituksen jäsen Maris Lauri pitää liki varmana sitä, että Kristen Michal on seuraava reformipuolueen puheenjohtaja ja pääministeri. Hänellä on Laurin mukaan paljon kokemusta ministerin työstä, parlamentista ja puolueen johtotehtävistä.

Michal on syntynyt Tallinnassa vuonna 1975. Hän liittyi Viron reformipuolueeseen vuonna 1996, jonka jälkeen hän työskenteli eduskuntaryhmän, ministereiden ja pääministerin neuvonantajana.

Avustajan tehtävistä Michal ponnisti Viron parlamenttiin vuonna 2004. Hän on toiminut oikeusministerinä (2011–2012), elinkeino- ja infrastruktuuriministerinä (2015-2016) ja ilmastoministerinä viime vuodesta lähtien.

Hän on opiskellut hallintojohtamista ja oikeustieteitä Tallinnan yliopistossa. Viron lisäksi hän puhuu englantia, suomea, saksaa ja venäjää.

Michal on reservin upseeri ja hänellä on vaimo ja kolme poikaa.

Asiantuntijat pitävät todennäköisenä sitä, että pääministerin vaihtuminen ei vaikuta Viron hallituksen kokoonpanoon. Näillä näkymin reformipuolue, Viro 200 ja sosiaalidemokraattinen puolue jatkavat yhteistyötä hallituksessa.

