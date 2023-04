Viron ykköslehti hehkuttaa: Natoa jo kauan kannattanut puolue voitti Suomen vaalit

Viron johtava päivälehti Postimees on huomioinut Suomen eduskuntavaalien tuloksen ja kokoomuksen voiton.

– Petteri Orposta tulee vahva liittolainen Naton itäreunalla, lehti on otsikoinut pääkirjoituksensa.

Kirjoituksessa virolaisia muistutetaan siitä, että kokoomus on kannattanut jo pitkään Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon.

– Ei ole kauaa siitä, kun kokoomus oli suurista puolueista ainoa, joka piti Natoon liittymistä tarpeellisena.

Lukijoille kerrotaan, että Suomen liittyminen Natoon vahvistaa koko alueen turvallisuutta.

– Vaikka meillä (virolaisilla) on olltu vuosien varrella kysymyksiä pohjoisille naapureillemme heidän ”liian Venäjä-ystävällisestä ulkopolitiikasta”, onneksi meidän on myönnettävä, että Suomi on ollut vankka liittolainen nykyisessä kriisissä, eivätkä he ole talvisodan jälkeen koskaan vaalineet illuusiota maailmasta ilman sotia. Suomi tulee Natoon taistelukykyisellä armeijalla ja uskottavilla tuliaisilla, Postimees kirjoittaa.

– Venäjän raja Naton kanssa pitenee, Naton valvonta Itämerellä kasvaa ja neljä Pohjoismaata – Suomi, Tanska, Ruotsi ja Norja – ovat ilmoittaneet yhteisten ilmavoimien muodostamista, kirjoituksessa viitataan maiden aiejulistukseen yhteistyön tiivistämisestä.

– Tämä on erittäin hyvä viesti turvallisuudellemme ja toiseksi myös esimerkki siitä, kuinka Kremlin hyökkäyssota Ukrainassa on tuottanut sen aloittajalle päinvastaisen tuloksen toivotusta.