Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ihmisiä odottamassa ilmahälytyksen päättymistä Kiovassa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Viron ulkoministeriltä varoitus ennen huipputapaamista – ”Kukaan ei ole turvassa”

  • Julkaistu 09.08.2025 | 13:53
  • Päivitetty 09.08.2025 | 13:56
  • Ukraina, Viro
Virolaispoliitikot varoittavat hyväksymästä Venäjän ehtoja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Jos rajoja voidaan jatkossa siirtää sotilaalliseen voimaan turvautumalla, ei kukaan ole enää turvassa. Näin varoittaa Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamisen alla. Viro seisoo vankkumatta Ukrainan rinnalla, ministeri linjaa viestipalvelu X:ssä.

– Jos kansakunnat voidaan pakottaa elämään suuremman naapurin sanelupolitiikan alaisuudessa, ei yksikään kansakunta ole vapaa.

– Suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus ovat kansainvälisen vakauden kulmakiviä. Emme palkitse aggressiota – emme Ukrainassa, emme missään, Tsahkna kirjoittaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Alaskassa ensi viikon perjantaina. Tapaamisen aiheena on Ukrainan sodan lopettaminen, ja Venäjän kerrotaan vaatineen alueluovutuksia vastineeksi tulitauosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tyrmäsi lauantaina Venäjän aluevaatimukset. Zelenskyin mukaan rauhaa ei saavuteta ilman Ukrainan mukanaoloa.

Myös Viron presidentti Alar Karis korosti lauantaina Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

– Tukekaa Ukrainaa sen matkalla kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa. Alueellisen koskemattomuuden periaatetta ei saa loukata, se on ollut turvallisuuden ja vakauden kulmakivi toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Rajojen muuttamista sotilaallisin voimin on mahdoton hyväksyä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)