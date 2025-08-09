Viron ulkoministeriltä varoitus ennen huipputapaamista – ”Kukaan ei ole turvassa”

Jos rajoja voidaan jatkossa siirtää sotilaalliseen voimaan turvautumalla, ei kukaan ole enää turvassa. Näin varoittaa Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamisen alla. Viro seisoo vankkumatta Ukrainan rinnalla, ministeri linjaa viestipalvelu X:ssä.

– Jos kansakunnat voidaan pakottaa elämään suuremman naapurin sanelupolitiikan alaisuudessa, ei yksikään kansakunta ole vapaa.

– Suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus ovat kansainvälisen vakauden kulmakiviä. Emme palkitse aggressiota – emme Ukrainassa, emme missään, Tsahkna kirjoittaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Alaskassa ensi viikon perjantaina. Tapaamisen aiheena on Ukrainan sodan lopettaminen, ja Venäjän kerrotaan vaatineen alueluovutuksia vastineeksi tulitauosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tyrmäsi lauantaina Venäjän aluevaatimukset. Zelenskyin mukaan rauhaa ei saavuteta ilman Ukrainan mukanaoloa.

Myös Viron presidentti Alar Karis korosti lauantaina Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

– Tukekaa Ukrainaa sen matkalla kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa. Alueellisen koskemattomuuden periaatetta ei saa loukata, se on ollut turvallisuuden ja vakauden kulmakivi toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Rajojen muuttamista sotilaallisin voimin on mahdoton hyväksyä.

