Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Rauhaa ei voi tehdä ilman Ukrainaa, Volodymyr Zelenskyi linjaa

  • Julkaistu 09.08.2025 | 09:59
  • Päivitetty 09.08.2025 | 09:59
  • Ukrainan sota
Ukrainan presidentin mukaan maan vastaus Venäjän vaatimuksiin on selkeä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi lauantaiaamuna ilmoitusta Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajien ensi viikolla järjestettävästä tapaamisesta. Donald Trump ja Vladimir Putin tulevat keskustelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen Alaskassa ensi perjantaina.

Venäjän kerrotaan esittäneen Yhdysvalloille mallia, jossa Donbasin alue ja Krimin niemimaa jäisivät Venäjälle.

Viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla presidentti Zelenskyi kertoo Ukrainan olevan valmis ”aitoihin ratkaisuihin jotka tuovat aidon rauhan”. Ukrainaa vastaan kohdistuvat tai ilman Ukrainaa tehdyt päätökset eivät tule johtamaan todelliseen rauhaan, Zelenskyi sanoo.

– Emme tietenkään tule palkitsemaan Venäjää sen teoista. Ukrainan kansa ansaitsee rauhan. Mutta kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, mitä arvokas rauha on.

Sodan jatkuminen on yksin Venäjän vastuulla, presidentti toteaa.

– Vastaus Ukrainan aluekysymykseen on jo Ukrainan perustuslaissa. Kukaan ei aio poiketa tästä – eikä kukaan voi siitä poiketa. Ukrainalaiset eivät aio lahjoittaa maataan miehittäjälle.

Ukrainan perustuslain mukaan maan alue on jakamaton, ja kaikki siihen kohdistuvat muutokset on hyväksyttävä kansanäänestyksessä.

– Olemme valmiita työskentelemään yhdessä presidentti Trumpin ja kaikkien kumppaneidemme kanssa todellisen ja ennen kaikkea kestävän rauhan saavuttamiseksi. Rauhan, joka ei kaadu Moskovan toiveisiin, Zelenskyi linjaa.

Viestinsä lopuksi Zelenskyi kiittää Ukrainan kansaa yhtenäisyydestä ja ukrainalaisia sotilaita heidän puolustustaistelustaan

