Viron ulkoministeri tankkeria suojelleesta hävittäjästä: Tilanne on todella vakava

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna vahvisti Naton ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa, että Venäjän hävittäjä loukkasi Viron ilmatilaa suojellakseen Venäjän varjolaivaston säiliöalusta, jota Viro yritti pysäyttää. Asiasta kertoo Delfi.

Viro käytti ulkoministeri kuvaili, että Viro käytti oikeuttaan tarkastaa talousvyöhykkeellään seilaavan Jaguar -nimisen aluksen, joka oli liputon, vakuutukseton ja listattu Britannian pakotelistalle. Margus Tsahknan mukaan Viro reagoi asianmukaisesti ja lähetti viranomaiset tarkastamaan aluksen.

– Mutta mikä oli erilaista ja tärkeää: Venäjän federaatio lähetti hävittäjänsä tarkkailemaan tilannetta, ja se rikkoi Viron ilmatilaa lähes minuutin ajan, ulkoministeri sanoi.

– Tämä on siis täysin erilaista ja meidän on ymmärrettävä, että tilanne on todella vakava, hän jatkoi.

Viron ulkoministerin mukaan selkkaus on jälleen yksi todiste siitä, että Venäjä muodostaa vakavan uhkan myös Ukrainan ulkopuolella. Siksi Naton pitää hänen mukaansa vahvistaa pelotetta ja puolustusta.

– Naton kesäkuun huippukokouksessa Haagissa on sovittava uudesta ja kunnianhimoisesta puolustusmenojen tavoitetasosta.

Margus Tsahknan mukaan Viro näyttää esimerkkiä puolustusmenoillaan, jotka nousevat jo ensi vuonna 5,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

