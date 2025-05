Viron jahtaamalla varjotankkerilla satojen tuhansien laskut maksamatta

Viron puolustusvoimat ajoi Venäjän varjolaivaston aluksen pois aluevesiltään keskiviikkona alkuillasta. Gabonin lipun alla purjehtiva Jaguar-öljytankkeri oli matkalla Primorskin satamaan, jonne se lopulta myös pääsi. Käytännössä alus pakeni, kun Venäjän ilmavoimien Su-35 -hävittäjä tuli samaan aikaan loukkaamaan Viron ilmatilaa.

Jaguar-tankkeri on rakennettu vuonna 2005, joten se on öljytankkeriksi melko iäkäs. Alus on seilannut vuosina 2020–2022 pääsääntöisesti Singaporen, Kiinan ja Arabiemiraattien suunnalla. Vuonna 2023 alkoivat vierailut Venäjällä. Esimerkiksi vuonna 2023 Jaguar, joka tuolloin seilasi Guinea Bissaun lipun alla, kävi kahdesti Intian Vadinarissa, kahdesti Primorskissa, kerran Kiinan Yantaissa ja kertaan Venäjän Laukaansuussa (Ust-Luga). Viime vuonna alus teki Primorskin eli Koiviston satamaan neljä vierailua ja Laukaansuuhun kaksi. Lisäksi alus kävi Intian Vadinarissa, Egyptissä, Maltalla, Tunisiassa ja Saudi-Arabiassa.

Alus on rekisteröity Sapang Shipping -nimiselle yritykselle, joka toimii Mauritiuksella. Maaliskuussa sen matka oli katketa Intiaan, kun kuusi kiinalaista korjausyritystä oli vaatinut sen matkaa pysäytettäväksi maksamattomien laskujen takia. Trade Winds -sivuston mukaan Sapang Shipping kuitenkin maksoi osan alusta koskeneesta noin 750 000 dollarin velasta, jonka jälkeen intialainen tuomioistuin purki pidätysmääräyksen. Aiemmin Trade Winds -sivusto kertoi, että Sapang Shippingin korjaus- ja huoltovelat olivat jo yli neljä miljoonaa euroa.

Merilogistiikka-alaa seuraavat julkaisut kertovat, että alus kuului aiemmin intialaiselle Gatik-yhtiölle. India Express -lehden mukaan yritys ”ilmestyi tyhjästä ja muuttui yhdeksi suurimmista venäläisen raakaöljyn kuljettajista” ja lopetti toimintansa vuonna 2023. Prosessiin liittyi ilmeisesti se, että yhdysvaltalainen vakuutusyhtiö oli lopettanut yhtiön aluksille myöntämänsä vakuutukset.