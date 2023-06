Viron ulkoministeri: Idästä ei tule mitään hyvää

Amerikkalainen uutiskanava CNN on haastatellut Viron ulkoministeri Margus Tsahknaa Venäjän tilanteesta ja palkkasoturiyhtiö Wagnerin taannoisesta kapinasta.

Tsahknalta kysytään jutun alla olevalla videolla, onko Venäjän johtaja Vladimir Putin menettämässä otettaan vallasta.

– Me virolaiset olemme asuneet Venäjän rajalla vuosisatoja. Idästä ei tule mitään hyvää, sen voin vakuuttaa, ministeri aloittaa haastattelun.

– Venäjällä käynnissä olevaa valtataistelua pitää seurata tarkasti, mutta huomio on pidettävä sen syyssä: Putin päätti aloittaa hyökkäyksen Ukrainaan, täysimittaisen sodan, kansanmurhan ja lasten pakkosiirrot. Olen erittäin iloinen, että me kaikki olemme liittolaisina voineet johdonmukaisesti tukea Ukrainaa voittamaan sodan. Venäjällä tapahtuvat seuraukset ovat kuitenkin Venäjän sisäisiä asioita. Seuraamme siis (tilannetta) ja jatkamme kylmäverisesti Ukrainan tukemista, hän jatkaa.

Ulkoministeri ennakoi valtataistelun jatkuvan Kremlissä.

– Emme tiedä tarkalleen, mitä tapahtuu. Mutta henkilökohtainen mielipiteeni on, että olemme nähneet vain jäävuoren huipun. Katsotaan, mitä tulevina viikkoina tapahtuu.

Tsahkna painottaa, että tärkeintä yhä on Ukrainan tukeminen.

– Ukrainalaiset eivät taistele vain oman vapautensa ja henkiinjäämisen puolesta, vaan myös meidän puolestamme.

Last night had a quick call with @IsaCNN from @CNN.

I shared my opinion abt. the latest developments in Russia & how we are only seeing tip of the iceberg considering all that happened around Moscow.

Also what did they say about the man who has to yell that he is not weak? pic.twitter.com/RVYDgUQy84

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 30, 2023