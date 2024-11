Viron ulkoministeri: Euroopan pitää olla valmis lähettämään sotilaita Ukrainaan

Lännessä pohditaan vaihtoehtoja Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoo Financial Times -lehdelle antamassaan haastattelussa, että Euroopan johtajien pitää olla valmiita lähettämään sotilasjoukkoja Ukrainaan mahdollisen rauhansopimuksen tueksi.

Tshakna painottaa, että paras turvatakuu olisi tietenkin Ukrainan toivoma jäsenyys puolustusliitto Natossa. Jos Yhdysvallat kuitenkin vastustaisi Ukrainan kutsumista Natoon, Euroopan olisi hänen mukaansa otettava vastuuta ja lähetettävä taistelujen päätyttyä sotilaita Ukrainaan estämään Venäjän tulevat hyökkäykset.

Viron ulkoministeri patistaa myös muita Euroopan maita investoimaan lisää puolustukseen. Viro käyttää puolustukseen 3,4 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Viron tavoitteena on, että Nato-maat nostaisivat nykyisen 2 prosentin tavoitteen 2,5 prosenttiin.

Euroopan pitää Tsahknan mukaan vahvistaa aseiden varastointia ja puolustusteollisuuden tuotantoa. Tähän asti Eurooppaa voi kuvailla saamattomaksi.

– Mitä meillä on, se on rahaa. Meillä on paljon rahaa. En usko niitä hallituksia, jotka sanovat, etteivät he voi vaatia kansalaisiltaan enempää, koska me olemme tehneet sen Virossa, ulkoministeri viittaa Viron veronkorotuksiin, joilla rahoitetaan maan puolustusmenoja.

Tsahknan mukaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri voi muuttua lähikuukausien aikana. Siksi vastuuta omasta puolustuksesta pitää hänen mukaansa ottaa.

– Emme voi vain odotella, mitä Yhdysvallat päättää, hän toteaa.