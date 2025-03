Viron ulkoministeri: Donald Trump ei varmastikaan ole Venäjän fani

Viron, Latvian ja Liettuan ulkoministerit tapasivat Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion 25. maaliskuuta. Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoo Äripäeva Raadion haastattelussa, ettei hän kokenut tapaamisessa Baltian maiden ja Yhdysvaltojen perinteisesti läheisten suhteiden muuttuneen.

– Pikemminkin saimme erittäin suurta tunnustusta päättäväisyydestämme. Olemme päättäneet nostaa puolustusmenot vähintään viiteen prosenttiin [bkt:sta]. Meidät nähdään osittain Euroopan aloitteentekijöinä, sanoo Tsahkna ja jatkaa:

– Erittäin suurta tunnustusta ja mielenkiintoa herätti päätöksemme irrottautua Venäjän energiajärjestelmästä, missä Yhdysvallat oli itse asiassa suurena tukena meille. Lisäksi he arvostivat sitä, että olemme kyenneet pitämään rajamme kiinni. Ei niinkään Venäjän joukkoja tarkoittaen, vaan sitä, että olemme pitäneet maahanmuuton aisoissa.

Tsahkna huomauttaa, että Rubio jätti määräyksellään Baltian maiden saaman satojen miljoonien eurojen sotilaallisen ulkopuolelle taukoa, jonka Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump asetti maan maailmanlaajuisen avulle.

Ulkoministeri kuvailee Baltian ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita ”selviksi ja erittäin hyviksi” sekä molempien osapuolten ymmärtävän hyvin toisiaan.

– En myöskään nähnyt yhtään merkkiä siitä, ettei Nato toimisi. Sen olemassaolo on ehdottoman varmaa. Kyllä varsin selvästi Trump vaatii, että Euroopan ei ole tehnyt tarpeeksi ja sen tulee enemmän panostaa puolustukseensa. Ja tämä on varsin sama näkemys kuin meillä on ollut jo vuosia. — Meidän tulee Euroopassa ymmärtää, että jos emme itse panosta puolustukseemme, ei amerikkalaiset enää tule meidän puolestamme hoitamaan hommaa. Se ei myöskään ole 5. artiklan idea.

”Tämä vaatii kylmiä hermoja”

Tsahkhan mukaan Trumpille liittolaisuus kiteytyy kysymykseen ”olemme liittolaiset, mutta mitä te tarjoatte meille?”.

– Trumpin tyyli onkin se, että autetaan ja tuetaan niitä, jotka ovat itse voimakkaat. Ja tuetaan, autetaan ja tehdään yhteistyötä niiden kanssa, joilla on jotain tarjottavaa.

Tsahkna huomauttaa, että Naton 3. artikla velvoittaa jäsenmaitaan yhtenäisesti panostamaan puolustukseensa, mutta se on jätetty laimin. Yhdysvaltojen nykyhallinnon tapaa käsitellä liittolaisiaan ja puhua myönteisesti Vladimir Putinista.

– Tämä on uusi todellisuus, täysin uusi poliittinen kulttuuri tai tyyli, miksi sitä kutsummekaan. Ja se vaatiikin meiltä ennen kaikkea kylmiä hermoja. Meidän tulee miettiä, mikä on meille tärkeää ja keskittyä tekoihin, ja tulee nähdä itse todella paljon enemmän vaivaa omien kantojen selostamiseksi, liittolaisten löytämiseksi ja asianmukaisen tiedon välittämiseksi eri päätösten seurauksista Trumpille ja muille päättäjille.

Hän myöntääkin, että Yhdysvaltain nykyhallinto ajattelee ”täysin eri tavalla kuin olemme tottuneet Yhdysvaltojen ajattelemaan”

– Trump ei varmastikaan ole mikään Venäjän fani. Toisaalta hän on sanonut America First [Amerikka ensin]. Ja tähän perustuen hän haluaa tasapainottaa maailmaa Kiinaan perustuen. Että kun me täällä ajattelemme, että Trump puuhaa Ukrainan parissa aamusta iltaan, niin tosiassa perspektiivi on laajempi.

Viron ulkoministeri arvelee, että Trump saattaa ajatella voivansa ”sitoa taloudellisesti Venäjän itseensä vähentääkseen riippuvuutta Kiinasta”.

– Näin hän ajattelee saavansa uuden liittolaisen Kiinaa vastaan, mitä rehellisesti sanoen kukaan ei pidä kovin realistisena.

Lisäksi Trump haluaa tosissaan saada Ukrainaan rauhan solmittua, esiintyä rauhantekijänä ja saada sen pois ”työjärjestyksestä”. Tsahknan arvion mukaan oma merkityksensä todella on sillä, että Trump kokee ”epäoikeudenmukaiseksi” Barack Obaman pari kuukautta valintansa jälkeen ”käytännössä ilman perusteita” saaman Nobelin rauhanpalkinnon.

– Tällaiset vertailut ovat tuossa maailmassa todellisia. Meidän tulee ottaa tosissaan kaikki, mitä Trump puhuu. Ei tule keskittyä päivittäisten sanomisten ilmaisutapaan, vaan meidän tulee ottaa ne aiheet erittäin tosissamme. Mitä muuta voimme? Meidän tulee varmistaa vapautemme ja puolustuksemme, ja päätimme jo 1990-luvun alussa, ettemme jää enää koskaan yksin. Yhdysvallat on ja tulee epäilemättä olemaan jatkossakin maailman voimakkain sotilasvoima ja turvallisuuden takaaja, kiteyttää Tsahkna.