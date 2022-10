Viron toiseksi suosituin puolue julistautui puolueettomaksi, vaatii rauhaa Ukrainaan

Viron konservatiivisen kansanpuolueen (Ekre) perustajan ja nykyisen varapuheenjohtaja Mart Helmen lausunnot Ukrainan sodasta on otettu tyrmistyneenä vastaan Virossa.

Entinen sisäministeri Helme sanoi Viron yleisradioyhtiö ERR:n venäjänkielisen toimituksen haastattelussa, että hänen puolueensa on valinnut puolueettoman linjan Ukrainan sotaan.

– Meidän kantamme on, että paras tie ulospääsyyn on rauhansopimus, oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa molemmille osapuolille. Ihmisiä ei ainakaan kuolisi. Emme ole Venäjän emmekä Ukrainan puolella, olemme rauhan puolella, Helme sanoi.

Puolueen linjausta voi pitää merkittävänä, sillä Viroa on pidetty Ukrainan yhtenä suurimpana tukijana. Puolueiden rivit eivät ole tähän asti revenneet asiassa.

Helmen puheet on ERR:n mukaan tuomittu jyrkästi muiden puolueiden ja asiantuntijoiden toimesta. Moni pitää huolestuttavana sitä, että parlamentin kolmanneksi ja mielipidetiedustelujen toiseksi suurin puolue puhuu tällaista.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu piti linjausta täysin käsittämättömänä.

– Tämä on tappavan vaarallista retoriikkaa Virolle ja Ukrainalle.

Turvallisuusasiantuntija Kalev Stoicescu sanoo, että Ekre on mennyt liian pitkälle kosiskellessaan Viron venäjänkielisiä äänestäjiä. Hänen mukaansa puolueen kanssa ei pidä enää tehdä mitään yhteistyötä. Vaalit ovat maaliskuussa.

– Pidetään Ekre mahdollisimman kaukana vallasta. Jokainen, joka suostuu Ekren kanssa muodostamaan hallitusta, on petturi.

Keskustapuolueen kansanedustaja Enn Eesmaa kertoo, että Helmen lausunto oli iso yllätys. Hänen puolueensa oli Ekren kanssa samassa hallituksessa vuosina 2019-2021.

– Hän (Helme) on huipputason poliitikko, joten siksi on yllättävää, että hän paljon tavallista kansalaista paremmin asioista perillä olevana voi olla sitä mieltä, että hän ei halua tukea kumpaakaan konfliktin osapuolta. Tämä kanta ei ole vain käsittämätön, vaan se on jopa sopimaton. Varsinkin siksi, koska vielä 18. lokakuuta Mart Helme ja 87 hänen kollegaansa eri eduskuntaryhmistä äänestivät parlamentin lausunnon puolesta, jossa tuomitaan jyrkästi Venäjän hyökkäys.