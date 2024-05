Kenraalimajuri KL:lle: Venäläishävittäjä Suomen nykykaluston tasolla

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Juha-Pekka Keräsen mukaan venäläisillä hävittäjillä on tällä hetkellä samantasoinen tai jopa parempi suorituskyky, kuin Suomen nykyhävittäjillä. Hänen mukaansa uudet F-35-hävittäjät tulevat tarpeeseen. Asiasta Kerästä haastatteli Kauppalehti.

Ensimmäinen Suomen nykyisistä F/A-18 Hornet -hävittäjistä on poistunut käytöstä perjantaina Keräsen lennettyä sen Kuoreveden Halliin, jossa kone puretaan varaosiksi. Tunnit tulivat lähes täyteen: 4 498 suunnitellusta 4 500 tunnin lentokelpoisuusajasta. Viimeinen Hornet poistuu käytöstä vuonna 2030.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Totta kai meillä pitää olla sodankäyntikyky, kunnes F-35 tulee, Keränen toteaa KL:lle.

F-35 saavuttaa alustavan operatiivisen kykynsä suunnitelmien mukaan vuonna 2028.

Keräsen mukaan Hornetit ovat osoittautuneet erinomaiseksi hankinnaksi. Tutkakyvyt ovat esimerkiksi osoittautuneet paremmiksi kuin F-16-hävittäjässä. Koneiden asekirjo laajentui päivityspakettien myötä, ja se on säilynyt vertailukelpoisena lähialueen hävittäjäkalustoon nähden.

Samalla Venäjä on kuitenkin ottanut Hornetteja kiinni. Tänä päivänä itänaapurin hävittäjät ovat samalla suorityskyvyn tasolla kuin Suomen koneet.

– Nyt on tullut elektronisesti keilaavia tutkia, parempia tietokoneita ja parempia häirintäjärjestelmiä. Aletaan olla siinä tilanteessa, että vaikkapa Suhoi Su-35 on samalla tasolla kuin Hornet, tai jopa tietyissä asioissa parempi, tietyissä huonompi. On aika vaihtaa, kenraalimajuri summaa.