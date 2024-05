Venäjän eliitti on ollut pitkälti hiljaa ennen hyökkäyssotaa Ukrainaan sekä sen aikana. Turun kauppakorkeakoulun Venäjä-tutkija Kari Liuhto sanoo Ilta-Sanomille, että isoin syy kritiikittömyyteen on pelko.

Pelko liittyy siihen, että eliitin esittämän kritiikin seurauksena he voisivat menettää käytännössä kaiken – perheen, omaisuuden ja turvallisuuden.

– Venäjällä koneisto pystyy kiusaamaan, eli tulisi mahdottomaksi elää siellä järjestelmässä, vaikka olisi rahaakin. Elämä voidaan tehdä hyvin epämiellyttäväksi, Liuhto sanoo.

Liuhdon mukaan Venäjällä ei voi toimia miljardöörinä vapaasti ainakaan valtiolle tärkeillä strategisilla sektoreilla.

Venäläisiä miljardöörejä on Liuhdon mukaan on 120, joista osa on Venäjällä ja osa lähtenyt maanpakoon. Hän uskoo miljardöörien määrän muuttuvan seuraavina vuosina 1990-luvun oligarkkien korvautuessa silovikeillä eli turvallisuuseliitillä. He ovat saaneet jonkin turvallisuusorganisaation koulutuksen ja heillä on ”sama kieli ja mieli” ajattelussa kuin presidentti Vladimir Putinilla.

– Silovikit tulevat nousemaan uuteen eliittiin ja eliitin pitää vain olla uskollinen. Silloin he saavat olla rikkaita.

Liuhto arvioi, että tyytymättömyys tulee kasvamaan ja kritiikkiä heräämään jossain vaiheessa. Hän arvioi, että sitten, kun kritiikkiä tullaan esittämään, se lähtee turvallisuuseliitistä. Eliitin todellinen mielipide nähtäneen vasta Putinin poistuttua vallasta. Hänen jättämästään valtatyhjiöstä tullaan kamppailemaan toden teolla.

– Venäjän vallasta ollaan kiinnostuneita, koska presidentillä on niin järkyttävästi valtaa. Rahallista ja poliittista valtaa. Monet ihmiset ovat valmiita tekemään siinä hetkessä melkein mitä tahansa, Liuhto sanoo.