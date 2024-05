Kiinalaismiehiä houkutellaan tekoälyn luomilla naisilla

Viime kuukausina verkkoon on ilmestynyt videoita, joissa kauniit venäläisnaiset ilmaisevat ihailuaan Kiinaa kohtaan.

Videoilla naiset kertovat sujuvalla mandariinikiinalla haluavansa mennä naimisiin kiinalaismiesten kanssa. Heidän mukaansa venäläiset miehet eivät sen sijaan puolisoina houkuttele, sillä he ovat usein humalassa ja laiskoja. Naiset myös ylistävät videoilla kiinalaista yhteiskuntaa ja teknologiaa. Aiheesta uutisoi The Economist.

Kyseessä on deep fake -videoita, jotka on luotu tekoälytyökaluilla eivätkä videon naiset ole oikeita. Kiina on aiemminkin käyttänyt ulkomaalaisia Kiinan valtion ylistämisen välineenä. Taustalla ovat Venäjän ja Kiinan muuttuneet voimasuhteet, mistä kiinalaisnationalistit ovat iloisia.

Kommunistisen Kiinan perustamisen jälkeen Neuvostoliitto näyttäytyi valtioiden välisissä suhteissa isoveljenä, jolta Kiina sai muun muassa taloudellista ja sotilaallista tukea. Nyt valtioiden valtasuhteet ovat kääntyneet toisinpäin ja nykyään Kiinaa epäillään Venäjän sotakoneiston tukemisesta.

Kiinaa ylistävät videot ovat keränneet satoja tuhansia katselukertoja, mutta sittemmin niitä on ollut vaikeampaa löytää. Viranomaiset ovat ryhtyneet valvomaan videoita ja viime kuussa Kiinan kyberavaruuden sääntelyviranomainen on alkanut edellyttää tekoälytyökaluilla luotujen deep fake -videoiden merkitsemistä.