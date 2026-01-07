Viron tiedustelun ex-johtaja: Itämeren kaapelirikot ovat pääasiassa sattumaa

Viron ulkomaantiedustelun entinen apulaisjohtaja Andres Vosman pitää Itämeren kaapelirikkoja pääosin ennemmin sattumina kuin tahallisina tekoina.

Vosmanilta kysytään toimittaja Holger Roonemaan Substackissa julkaisemassa haastattelussa uudenvuoden aaton kaapelirikosta ja siitä, miksi Viron tiedustelu arvioi, etteivät kaikki viime aikojen kaapelitapaukset ole Venäjän tekosia.

– Tästä pitäisi kysyä tiedustelupalveluilta, mutta sanon se verran, että on todennäköisesti Venäjän intressissä pitää Itämeri niin ongelmattomana ja helppokulkuisena kuin mahdollista, koska niin heidän vientinsä kuin myös yhteytensä Kaliningradiin ovat riippuvaisia Itämeren vakaudesta, Vosman vastaa.

Suomi pysäytti Suomen ja Viron välisen datakaapelin vaurioittamisesta epäillyn Fitburg-aluksen. Tapauksen tutkinta on kesken.

Andres Vosmanin mukaan jokainen tällainen tapaus johtaa vaatimuksiin rajoittaa Venäjän varjolaivaston ja muun meriliikenteen toimintaa entisestään.

– Tällaista sotkua Venäjä ei kaipaa strategisesta näkökulmasta.

Vosman jatkaa, että Venäjän toimintaa määrittää kuitenkin myös eräänlainen sekasortoisuus (bardakk), minkä takia aina ei voida sulkea pois tilanteita, joissa ”yksi käsi ei tiedä mitä toinen tekee”.

Vosmanin oma mielipide on kuitenkin selkeä.

– Minun vahva arvioni on, että viime vuosien tapaukset Itämerellä ovat pääosin aiheutuneet eri olosuhteiden yhteensattumista – merkittävästi suurempi laivaliikenne Venäjän suunnalle, huonokuntoiset alukset ja ammattitaidottomat miehistöt, aiempaa enemmän vedenalaista infrastruktuuria, enemmän julkista huomiota, hän listaa.

Entisen tiedustelujohtajan mukaan rikkoutuneet ankkurit ovat katkoneet vedenalaisia kaapeleita kovassa merenkäynnissä ennenkin, mutta tapauksista ei ole puhuttu.

Anders Vosman jatkaa, että mitä pidempään länsi antaa Venäjän varjolaivojen ajella pitkin Itämertä, sitä todennäköisemmäksi ”seuraava tapaus” kuitenkin käy.

Viron Israelin-suurlähettiläänä nykyisin toimiva Vosman on myös sitä mieltä, että Euroopan ja Naton tulisi panna kova kovaa vastaan Venäjän vaikuttamisoperaatioiden suhteen. Asia on ollut viime aikoina jälleen tapetilla.

– Minusta tämän pitäisi olla ilmiselvää. Miksi tästä pitää edes puhua. Jos Venäjä kerran on niin sanotussa hybridisodassa meitä vastaan, vaikuttaa järkevältä panna hanttiin. Ja yksi osa hanttiin panemista on hyökkäystoiminta.

Vosman jatkaa Euroopan elävän edelleen siinä toivossa, että ”nämä ongelmat” vain katoavat itsestään.

– Olen Yhdysvaltain kanssa samoilla linjoilla Euroopan ojentamisesta, etenkin puolustusmenojen suhteen.