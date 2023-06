Viron tiedustelu: Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa

Venäjä valmistelee todennäköisesti uutta liikekannallepano, Viron puolustusvoimien sotilastiedustelukeskuksen johtaja, eversti Margo Grosberg kertoo yleisradio ERR:lle.

Venäjällä oli osittainen liikekannallepano viimeksi syyskuussa 2022. Lisäksi se on pyrkinyt erilaisten kampanjoiden avulla rekrytoimaan sotilaita, mutta Grosbergin mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva rekrytointi ei ole ollut menestyksekäs.

Bahmutin taistelussa Venäjä menetti jopa 40 000 sotilasta. Grosberin mukaan Venäjä on pystynyt korvaamaan kärsimiään tappioita, mutta se ei välttämättä riitä sen tavoitteiden saavuttamiseen. Tästä johtuen myös uusi liikekannallepano olisi suunnitteilla.

– Kaikki nämä vivahteet huomioon ottaen on erittäin suuri todennäköisyys, että samanlainen mobilisaatioaalto käynnistyy kuin syyskuussa. Sellaista kiistatta tarvitaan Venäjän federaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Venäjä vaikuttaa vähentäneen hyökkäystensä määrää pitkin kevättä, varsinkin toukokuussa. Grosbergin mukaan se huoltaa joukkojaan.

– Venäjän federaation yksiköissä on meneillään uudelleenorganisointi ja korvaaminen. Useita kuukausia rajalla olleita yksiköitä korvataan uudemmilla, täydennetyillä yksiköillä ja tappioita pienennetään ennakoitua hyökkäystä varten. Samoin hyökkäysoperaatioita on tehty harvemmin, koska puolustusvalmistelut on asetettu etusijalle

Hyökkääjältä vaaditaan onnistumisessa noin kolminkertainen voima puolustajaan verrattuna.