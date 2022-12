Viron presidentti tyrmää puheet Suomen naiviudesta

Viron presidentti Alar Karis on antanut pitkän haastattelun Eesti Päevaleht -lehdelle.

Haastattelija kysyy presidentiltä, miksi länsimaat ja naapurimaa Suomi ovat olleet naiiveja Venäjän suhteen, vaikka Viro, Latvia ja Liettua ovat puhuneet vuosia idästä tulevasta vaarasta.

Presidentti Karis tyrmää väitteen Suomen sinisilmäisyydestä.

– Mutta kuinka naiivi Suomi onkaan? Katsomme, kuinka vahva on heidän maanpuolustuksensa ja aseistuksensa, ja kuinka hyvä on heidän väestönsuojelunsa. Jokainen on valinnut oman tapansa suojella itseään, ja nyt näemme Suomen ja Ruotsin liittyvän suhteellisen nopeasti Natoon. Suomesta tulee erittäin vahva Nato-maa oman kansallisen puolustuksensa kanssa, hän vastaa haastattelijalle.

Viron presidentin mukaan lännen on kuitenkin aika päivittää Venäjä-strategiaansa.

– Monia asioita on tarkistettava. Ennen kaikkea meidän ei pidä jättää harmaita alueita Venäjän viereen. Tämä on myös syy siihen, miksi Ukrainan ja Moldovan pitäisi liittyä Euroopan unioniin ja sodan päätyttyä Ukrainan myös Natoon.

Presidentti Karis osoittaa kiitoksensa Suomelle, joka on luvannut auttaa Viroa Ukrainasta tulleiden sotapakolaisten kanssa. Viro on vastaanottanut jo noin 70 000 pakolaista. Se on paljon 1,3 miljoonan asukkaan maalle.

– Hienoa, että Suomi on valmis ottamaan vastaan pakolaisia ja vähentämään taakkaamme. Tämä on Euroopan idea: jaamme vastuuta maiden kesken. Jos toinen ei selviä, toinen tulee apuun.