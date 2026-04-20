Viron presidentti vierailee Suomessa, esillä Itämeren turvallisuus

Viron tasavallan presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis saapuvat valtiovierailulle Suomeen 28.–29. huhtikuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Tasavallan presidentin kanslia kertoo vierailusta tiedotteessa.

Vierailulla ovat esillä Suomen ja Viron kahdenvälisten suhteiden syventäminen, turvallisuus- ja puolustusteknologiat sekä kulttuurisuhteiden edistäminen.

Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Viron presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 28. huhtikuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen.

Seremonioiden jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat Itämeren alueen turvallisuustilanne ja alueellinen yhteistyö, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne sekä transatlanttiset suhteet. Keskustelujen jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Ohjelmassa on tiistaina myös Helsingin pormestari Daniel Sazonovin (kok.) isännöimä lounas kaupungintalolla, vierailu eduskunnassa ja tapaaminen eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) kanssa sekä pääministeri Petteri Orpon (kok.) tapaaminen Kesärannassa.

Iltapäivällä presidenttiparit vierailevat keskustakirjasto Oodissa, jossa presidentti Stubb ja presidentti Karis keskustelevat kirjallisuudesta ja lukemisesta sekä lukevat kirjoja Latokartanon koulun oppilaille.

Päivä päättyy presidentti Stubbin ja rouva Innes-Stubbin isännöimään juhlapäivälliseen Presidentinlinnassa.

Keskiviikon ohjelmassa seppeleenlasku, turvallisuustilaisuus ja Aalto-vierailu

Keskiviikkoaamuna 29. huhtikuuta presidentti Karis puolisoineen laskee seppeleet Hietaniemen hautausmaalla sekä Vanhassa kirkkopuistossa Vironkävijäin hautamuistomerkille. Aamupäivällä presidenttiparit vierailevat myös nykytaiteen museossa Kiasmassa.

Aamupäivällä presidentit osallistuvat suomalais-virolaiseen turvallisuus- ja puolustusteknologiaan keskittyvään yritystilaisuuteen.

Tämän jälkeen ohjelmassa on vierailu Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa, jossa presidentti Karis pitää puheenvuoron aiheesta Puolustamme tulevaisuuttamme yhdessä – Itämeren alue vahvemmassa Euroopassa. Tämän jälkeen presidentit osallistuvat yhteiskunnan turvallisuutta ja resilienssiä käsittelevään paneelikeskusteluun ja vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin.

Iltapäivällä presidenttiparit vierailevat myös Aalto-yliopistolla, jossa he tutustuvat satelliittilaboratorioon sekä laivojen ja merirakenteiden tutkimiseen kehitettyyn jääntutkimusaltaaseen.

Vierailun päättää presidentti Karisin ja rouva Karisin vastaanotto.

Viron presidenttiparin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat puolustusministeri Hanno Pevkur, kansanedustaja ja Viron parlamentin Riigikogun Suomi-ystävyysryhmän jäsen Henn Põlluaas ja kansanedustaja ja Riigikogun puolustusvaliokunnan jäsen Mati Raidma sekä yritys- ja kulttuuridelegaatio.

Presidenttien puolisoilla on myös erillisohjelmaa presidenttiparien yhteisen ohjelman lisäksi. Rouva Innes-Stubb ja rouva Karis käyvät IPI-kulmakuppilassa, vierailevat Ateneumin taidemuseossa sekä tutustuvat Diakonissalaitoksen ja SOS-Lapsikylän toimintaan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb teki puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Viroon vuonna 2024.