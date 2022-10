Viron pääministerin mukaan Ukrainan ilmapuolustusta pitää vahvistaa

Viron pääministeri Kaja Kallas kehottaa lähettämään Ukrainalle uusia ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmiä.

– Venäjä jatkaa hyökkäyksiä siviileihin Ukrainassa. Tällä kertaa Zaporizzjassa. Ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmät voivat pelastaa monia ihmishenkiä, toivottavasti ne saavuttavat pian Ukrainan, Kaja Kallas kirjoittaa Twitterissä.

Pääministeri Kallas vastasi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban päivitykseen, jossa kuvataan Venäjän ”ohjusterroria” siviilejä vastaan Zaporizzjassa.

Kuleban mukaan Venäjä iski alueelle 12 kertaa, minkä seurauksena useita ihmistä kuoli ja monia haavoittui. Kuleba toivookin Ukrainaan uutta apua.

– Tarvitsemme kiireellisesti nykyaikaisempia ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmiä viattomien ihmishenkien pelastamiseksi. Kehotan yhteistyökumppaneita nopeuttamaan toimituksia, ulkoministeri totesi.

Kaupunki sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa ja se kuuluu laajempaan alueeseen, jonka Venäjä julisti liittäneensä itseensä tekaistun kansanäänestyksen seurauksena.

Russia continues to attack civilians in #Ukraine. This time in Zaporizhzhia. Air and missle defence systems can save many lives, hope they reach Ukraine soon. https://t.co/FJwN5L25g3

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2022