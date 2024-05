Viron pääministeri Venäjälle: Tällaista ei voida hyväksyä

Viron pääministeri Kaja Kallas on tavannut Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Pariisissa.

– Meillä on Ranskan kanssa yhteisymmärrys siitä, että tärkeintä on jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen. Yhdessä voimme auttaa Ukrainaa voittamaan sodan ja pakottaa Venäjän vetäytymään rajoilleen. Meillä on resurssit, taloudellinen vahvuus ja osaaminen. Vapaan maailman valta on vahvempi kuin Venäjän, emmekä saa pelätä voimaamme, Kaja Kallas sanoi.

Tapaamisessa Kaja Kallas ja Emmanuel Macron olivat yhtä mieltä siitä, että puolustuskyvyn lisääminen on yksi Euroopan tärkeimmistä tavoitteista.

– Kaikkien liittolaisten on investoitava enemmän puolustukseen. Viro on tehnyt näin jo pitkään. Tällä hetkellä puolustusmenomme ovat yli kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna myös Ranskan puolustusmenot ylittävät ensimmäisen kerran kaksi prosenttia. Meidän on jatkettava tällä tiellä, Viron pääministeri sanoi.

Kaja Kallas tapasi Pariisissa myös Ranskan pääministeri Gabriel Attalin. Kokouksessa keskusteltiin Venäjän hybriditoiminnasta. Esimerkiksi GPS-häirintä on lisääntynyt Itämeren alueella.

– Venäjän hybriditoiminta Eurooppaan on muuttunut yhä voimakkaammaksi. Meidän on keskusteltava vakavasti näistä asioista liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa ja lähetettävä Venäjälle selkeä viesti siitä, että tällaista ei voida hyväksyä, Viron pääministeri sanoi.

