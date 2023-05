Viron Kaja Kallas: Venäläisiä käytetään tykinruokana, ei sotilaina

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoo brittilehti Telegraphin haastattelussa, että hänen kotimaansa synkkä historia neuvostomiehityksen alaisena on auttanut virolaisia ymmärtämään, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä on tehtävä, jotta se loppuu.

Hänen mukaansa vapauden merkityksen ymmärtää vasta, kun sen menettää.

– Mutta en usko, että oikea keino tämän oppimiseen on menettää vapautensa. Ehkä oikea keino on kuunnella niitä, jotka ovat aiemmin menettäneet sen, Kallas pohtii.

– Historiamme on opettanut meille selkeästi, mikä on oikeaa ja väärää. Tulen sukupolvesta, joka syntyi ilman vapautta, ja joilla on se nyt. En pidä sitä itsestäänselvyytenä ja ymmärrän, että vapauden puolesta täytyy taistella.

Kallas kertoo lehdelle, että viime vuoden helmikuun puolivälissä järjestetyssä Münchenin turvallisuuskonferenssissa erään Viron tärkeän kumppanin tiedustelujohtaja sivuutti täysin hänen huolensa Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyksestä sanoen, ettei sitä tule tapahtumaan.

Kului alle viikko, ja Venäjä hyökkäsi.

Pääministeri varoittaa, että olisi naiivia ajatella maailman olevan turvassa kun Venäjän sotakoneisto Ukrainassa yskii. Puhe korkeista tappioista ja armeijan heikkoudesta saa hänen mukaansa ihmiset unisiksi, jolloin fokus kääntyy pois itse asiasta.

– Rauhan solmiminen palvelisi vain Kremlin etuja. Heillä on laaja valtio, jossa on massoittain ihmisiä. Eivät he ole sotilaita, vaan tykinruokaa. Ei se ole demokratia. Meidän ei tule herpaantua, olemme tässä tilanteessa pitkällä aikavälillä ja meidän täytyy tehdä kaikkemme valmistautuaksemme puolustautumaan, jotten Venäjä pääse ajattelemaan mitään muuta, hän varoittaa.