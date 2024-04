Uusista verovapautuksista valmistui selvityksiä

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on yhteensä 26 verotukseen liittyvää selvitystehtävää. Kuusi selvityksistä on nyt valmistunut valtiovarainministeriön vero-osastolla. Selvityksiä laadittaessa on kuultu useita eri sidosryhmiä. Mahdollisesta toimenpiteiden jatkovalmistelusta hallitus linjaa erikseen.

Lyhytaikaisen vuokrauksen vaikutusta oman vakituisen asunnon myyntivoiton verovapauteen on selvitetty.

Verovapauden edellytyksenä olevaa yhtäjaksoista asumiskäyttöä omana tai perheen vakituisena asuntona on tulkittu verrattain tiukasti. Lainsäädäntöä voisi olla selvityksen mukaan perusteltua muuttaa siten, että verovapauden säilyttäminen voisi olla tietyissä tilanteissa mahdollista myös silloin, kun oma asunto on lyhytaikaisesti ollut vuokralla.

Sotilasvarusteiden verovähennysoikeuden tavoitteena olisi tukea reserviläisiä omien sotilaskäyttöön soveltuvien varusteiden hankinnassa. Maanpuolustuksen näkökulmasta asiaan liittyy positiivisia näkökohtia, mutta selvitys ei pidä muutosta perusteltuna verojärjestelmän ja tuen toimeenpanon näkökulmasta.

Selvitys on valmistunut myös omaishoidon palkkion säätämistä kokonaan tai osittain verovapaaksi. Nykyisin palkkiota käsitellään verotuksessa työkorvauksena ja se on kevyemmin verotettua kuin sosiaalietuudet.

Palkkion verovapaus olisi uusi verotuki ja pienentäisi verotuloja yhteensä noin 80 miljoonalla eurolla. Selvityksen mukaan se ei olisi tehokkain keino parantaa omaishoitajien taloudellista asemaa, vaan enemminkin kyse on hoitopalkkion tasosta.

Yhdessä selvityksessä tarkastellaan, voisiko iäkkään vanhemman seurapalvelun rinnastaa sairaan lapsen hoitoetuun verotuettuna henkilöstöetuna välittömän verotuksen, työsopimuslainsäädännön sekä työ- ja virkaehtosopimusten näkökulmasta. Johtopäätöksenä todetaan, etteivät iäkkään vanhemman seurapalvelu ja sairaan lapsen hoitoetu rinnastu toisiinsa, eikä verovapauden laajentamiselle ole perusteita.

Lisäksi iäkkään omaisen seurapalveluun liittyy hankalia määrittelykysymyksiä, minkä vuoksi rajaus muihin kotiin tuotaviin palveluihin on haastavaa. Iäkkään vanhemman hoivaa tuetaan jo nykyisin verotuksessa kotitalousvähennyksellä.

Ministeriö on laatinut selvitykset myös ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden muuttoon liittyvien etuuksien verotuksesta, sekä veronumeromenettelyn laajentamisesta matkailu- ja ravintola-alalle.