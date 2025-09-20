Viron huippupoliitikon mukaan ensi kerralla Venäjän koneet ammutaan alas

Viron parlamentin eli Riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan jatkossa Viron ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet ammutaan alas.
– 17 sekuntia vastaan 12 minuuttia. Seuraavalla kerralla teemme sen – jos tiedät mitä tarkoitan, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Tiiviissä viestissään Mihkelson viittaa vuoteen 2015, jolloin Turkki ampui alas maan ilmatilaa loukanneen venäläishävittäjän sen oltua Turkin ilmatilassa vain 17 sekunnin ajan. Turkin presidentti Recep Tayip Erdoğanin kerrotaan itse antaneen lopullisen käskyn koneen ampumisesta.
Viron hallituksen mukaan kolme venäläistä MiG-31-hävittäjää lensi luvatta Viron ilmatilassa 12 minuutin ajan perjantaina. Ilmatilaloukkaus tapahtui Itämeren yllä.
Nato kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomen, Ruotsin ja Italian ilmavoimat reagoivat tapahtuneeseen. Italia on sijoittanut F-35-hävittäjiä Viroon.
Viro on ilmatilaloukkauksen vuoksi pyytänyt Natoa ottamaan käyttöön Naton neljännen artiklan, maan pääministeri Kristen Michal kertoo viestipalvelu X:ssä.
17 seconds vs. 12 minutes. Next time, we’re doing that — if you know what I mean.
— Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦 (@markomihkelson) September 19, 2025
https://t.co/qrePPULuGv pic.twitter.com/oenJRdQNtY
— SHAPE – NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) September 19, 2025
This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.
NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.
Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.
— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025