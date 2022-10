Viron ex-presidentti: Sain virassa tiedon Nord Streamin salaisista yhteyksistä Suomen eliittiin

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi Twitterissä Helsingin Sanomien artikkelia, jossa kerrottiin suomalaisten poliitikkojen osuudesta Nord Stream -kaasuputkihankkeessa.

Hänen mukaansa yhteydenpito suomalaisten poliitikkojen ja kaasuputkihankkeeseen liittyvien tahojen välillä oli tiivistä.

– Vuonna 2016 ollessani virassa minulle kerrottiin tietoja salaisesta yhteydenpidosta Suomen eliitin, Nord Stream 2 -hankkeen, ex-Stasi Warnigin ja FSB/Gazpromin välillä. Lokakampanja aiottiin käynnistää Nord Stream 2:n vastustajia, mukaan lukien allekirjoittanutta, kohtaan, Ilves kirjoittaa Twitterissä.

Warnigin viittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia lähellä olevaan, Itä-Saksan tiedustelupalvelussa työskennelleeseen ja sittemmin Nord Stream -kaasuputkiyhtiön toimitusjohtajana toimineeseen liikemies Matthias Warnigiin.

Ilveksen mukaan hänen lähteensä eivät voineet sanoa, liittyikö tiivis yhteydenpito suunnitelmaan lokakampanjaan.

In office in 2016 I was briefed

1. on the secret engagement of the Finnish elite by NS2, ex-Stasi Warnig and FSB/Gazprom.

2. a smear campaign was to be launched against NS2 opponents, including yours truly.

They could not say if 1 & 2 were connected.https://t.co/V9oQ9rri3o

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) October 9, 2022