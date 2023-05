Viron ex-presidentti irvailee Paavo Lipposelle Nordstream-tuesta

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves irvailee Twitterissä Paavo Lipposelle, joka puolusti Ilta-Sanomien mukaan konsultointiaan Nordstream-kaasuputkihankkeessa torstaina Suomen Atlantti-seuralle pitämänsä luennon yhteydessä.

Luennossaan entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies tarkasteli Suomen polkua Nato-jäsenyyteen. Paavo Lipposen mukaan hän on ajanut Suomea koko ajan kohti länttä ja Natoa.

Lipponen sanoi, ettei hänellä ollut mitään poliittista roolia Saksan ja Venäjän välille vedetyn kaasuputken valmistelussa. Hänen mukaansa kyse oli Saksan elintärkeistä intresseistä ja hanke täytti kansainvälisen merioikeuden perusteet.

Ilves irvailee tviitissään Lipposen toimintaa:

– Työskentelin aina saadakseni Suomen Natoon. Siksi aloin työskennellä Nordstreamille.

– Heikensin salaa Venäjää, koska tiesin, että Nordstream on huono Euroopalle. Olen fiksumpi kuin te tomppelit. Olen eurooppalainen. Rakastan Natoa!

Paavo Lipponen aloitti venäläis-saksalaisen kaasuputkihankkeen parissa konsultoinnin vuonna 2008. Hän on saanut vuosien aikana runsaasti kritiikkiä toimistaan.

Toomas Hendrik Ilves on Suomessa tunnettu täkäläisten johtajien arvostelusta. Ilveksen hampaisiin ovat vuosien saatossa joutuneet muun muassa entinen presidentti Tarja Halonen ja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Aihetta on kommentoinut myös Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja, Lipposen hallituksissa ministerinä toiminut Suvi-Anne Siimes. Hän sanoo allekirjoittavansa osan Paavo Lipposen kuvaamasta lännettymisen jatkumosta, mutta ei kaikkea.

Hänen mukaansa Suomella olisi ollut – ja voisi yhä olla – myös anteeksi pyytämistä. Siimeksen mukaan Viro on ollut usein oikeassa suhtautumisessaan Venäjään, mutta suomalaisten ylemmyydentunne oli valtaisaa virolaisiin nähden aina siihen saakka, kunnes Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Turvallisuuspolitiikka on yksi vanhojen kaivelun paikka. Mutta olisiko toinen sellainen myös maamme EU-politiikka? Oliko tai onko Lipposen aikana syntynyt ”mukaan kaikkiin ytimiin” ajattelu ja Saksan peesaus meille kuinka hyväksi kansantaloutena ja yhteiskuntana? Mitä voisimme ajatella siitä uudelleen nyt, kun olemme myös Naton jäseniä, Suvi-Anne Siimes kysyy Twitter.

