Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee viestipalvelu X:ssä Saksan Ukrainalle toimittamia ammusmääriä.

– Viro (1,3 miljoonaa asukasta) ja Tšekki (10,6 miljoonaa asukasta) löytävät kumpikin miljoona ammusta, mutta Saksa (82 miljoonaa asukasta) ei löydä yhtään, hän kirjoittaa.

Ilves viittaa Ukrainan digitalisaatioministerin neuvonantajana toimiva ukrainalais-virolainen Jaanika Merilon kirjoitukseen X:ssä, jossa hän kertoo Viron löytäneen lisää ammuksia Ukrainalle.

– Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi hallituksensa löytäneen yhteensä miljoona kappaletta 155mm kranaattia ja 152mm rakettia Ukrainalle, Merilon kirjoittaa.

Hän lainaa Postimees-lehden uutista, jonka mukaan Viron löytämät ammukset yhdistettynä Tsekin löytämiin ammuksiin voivat nostaa Ukrainalle toimitettavien tykistöammuksien määrän 2,5 miljoonaan tämän vuoden aikana.

Ilves myös ihmettelee sitä, että Saksa ei ole saanut ammustuotantoaan käynnistettyä. Hän myös huomauttaa, että Saksa ei ole tuottanut moderneja Taurus-risteilyohjuksia lainkaan viimeisen kahden vuoden aikana.

– Yrittäkää vähän kovemmin, vaikkapa, hän sanoo viitaten Saksan tuotantoon.

So Estonia (pop. 1.3 m) and Czechia (pop 10.6 m) can each find a million shells, but Germany (pop. 82 m) can't find any, and the industrial motor of Europe can't start to produce any munitions. While no Tauruses produced in two years. Because… what?

