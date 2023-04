Viron ex-komentaja varoittaa: Euroopalla ei enää paljoa annettavaa Ukrainalle

– Yksi syy tähän on se, että Euroopalla ei ole paljoa enempää annettavaa – minun täytyy myöntää, että Eurooppa ei ole onnistunut ymmärtämään, että sota on käynnissä kotialueella ja että tähän vastaavat valmistelut on tehtävä myös sotilaallisen kapasiteetin osalta. Neuvottelut voivat tulla tämän jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Ukraina on ilmaissut olevansa ehkä valmis keskustelemaan. He joutuvat ahtaalle, jos menettävät Yhdysvaltojen tuen, Terras sanoi ERR:lle.

Riho Terras kuitenkin rohkaisee Ukrainaa yrittämään Krimin takaisinvaltausta. Vastahyökkäys olisi hänen mukaansa järkevintä toteuttaa juuri Krimin suuntaan itäisen rintamalinjan sijasta.

– Uskon, että olisi järkevää aloittaa Krimin kampanja. Venäläiset joukot ovat vuosien varrella kaivautuneet lujasti asemiin Donetskissa, ja edistyminen siellä tulee olemaan vaikeaa. Vuhledarissa, Bahmutissa ja Donbasissa sijaitsee vakuuttavia juoksuhautoja.