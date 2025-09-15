Viron ex-komentaja kohtasi hämmästyttävän näyn Hersonissa

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Martin Herem kertoo yleisradio ERR:n haastattelussa käyneensä hiljattain Ukrainassa ja rintaman lähellä.

Hän kertoo vaikuttuneensa siitä, kuinka ukrainalaiset yrittävät jatkaa normaalia ja täysipainoista elämää eturintamankin läheisyydessä. Tämä hänen mukaansa osaltaan ylläpitää ukrainalaisten puolustustahtoa.

Hän nostaa esimerkiksi Hersonin, jossa puistotyöntekijät pitävät drooniuhan allakin kaupungin nurmikot siistinä.

– Syitä on kaksi. Ensinnäkin puistojen pitää olla kauniita, mutta toiseksi kuivunut ruoho on vaarallista, koska jos se syttyy palamaan venäläisten toimesta, kaikki muu voi palaa mukana, Herem toteaa.

Hersonissa on toiminut koko sodan ajan synnytyssairaala. Se sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä etulinjasta.

– Puolen vuoden aikana siellä on syntynyt 73 lasta, mikä on tosin suunnilleen saman verran kuin aiemmin syntyi kuukaudessa. Mutta he pitävät sitä toiminnassa periaatteellisesti. Kolmas kerros on pommitettu rikki, mutta katto on saatu jotenkuten kuntoon ja suurin osa sairaalatoiminnasta tapahtuu kellarissa.

Heremin mukaan rintaman lähellä kotitaloudet jopa lajittelevat jätteitään ja vievät ne kuuliaisesti oikeisiin jäteastioihin. Lisäksi pommitettuja lasten leikkipaikkoja on kunnostettu Hersonissa.

– Täysin käsittämätön näyn kohtasin ajaessani Hersoniin. Sinne rakennettiin omakotitaloja, Herem sanoo ja toteaa niiden olleen täysin uusia rakennuksia noin seitsemän kilometrin päässä etulinjasta.

Myös kadut hänen mukaansa pidetään ehjinä ja siisteinä rintaman lähelläkin.

– Jos kaupungissa räjähtää jonkin hyökkäyksen aikana, viimeistään seuraavana päivänä sitä aletaan siivota, ja päivän loppuun mennessä kadut ovat puhtaat. Rakennukseen jää toki reikä, mutta kadut ovat siistit.

Heremin mukaan merkkejä ei ole siitä, että ukrainalaiset olisivat valmiita lopettamaan sodan Venäjän ehdoilla.

– Hyvin moni ei suostu siihen, että rauha saavutettaisiin esimerkiksi luopumalla alueista. Ehkä Lvivissä tai Kiovassa asuvat voisivat luovuttaa, mutta Ukrainassa arviolta neljäsosa sotilaista on kotoisin alueilta, jotka ovat nyt venäläisten hallussa. He eivät missään tapauksessa halua luopua niistä.