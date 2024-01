Virolla EU-maista vähiten velkaa – näin sijoittui Suomi

Uusimman Eurostatin tilaston mukaan Viro on Euroopan unionin vähiten velkaantunut maa.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä Viron valtionvelka oli 18,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Viron jälkeen EU:n vähiten velkaantuneet maat ovat Bulgaria 21 prosentilla, Luxemburg 25,7 prosentilla ja Ruotsi 29,7 prosentilla.

Suomi on EU:n 27 jäsenmaan 18. velkaisin maa. Velan suhde bruttokansantuotteeseen on Eurostatin mukaan 73,8 prosenttia.

Eniten valtionvelkaa on Kreikalla, jossa prosenttiosuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on 165,5 prosenttia. Seuraavina tulevat Italia 140,6 prosentilla, Ranska 11,9 prosentilla ja Espanja 109,8 prosentilla.

Koko EU-alueen velka-aste on 82,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Euro area government #debt down to 89.9% of GDP in Q3 2023 (90.3% in Q2 2023) https://t.co/z0USTuLgWl pic.twitter.com/o1pK73EzXA

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 22, 2024