Virolaisten kyyditykset Siperiaan alkoivat 81 vuotta sitten

Virossa vietetään tänään synkkää vuosipäivää. Siperiaan kyyditysten alkamisesta on tasan 81 vuotta.

Neuvostoliiton miehitysviranomaiset karkottivat 14. kesäkuuta vuonna 1941 ensimmäiset 10 000 virolaista Siperiaan keskitysleireille.

– Aikaisin aamulla 81 vuotta sitten tuhansien virolaisten ovella kuului tunkeileva koputus. Herättäjä oli Neuvostoliiton sortokoneiston edustaja, joka luki perheille määräyksen pidätyksestä tai kotimaasta karkottamisesta, Viron pääministeri Kaja Kallas kuvailee Facebookissa kyydistysten alkua.

Miehittäjä passitti keskistysleireille paljon lapsia.

– Kyyditetyistä yli kolmannes oli alaikäisiä. Heidän joukossaan oli yli sata alle vuoden ikäistä vauvaa sekä myös vuodepotilaina olevia vanhuksia, Kallas kuvailee venäläisten julmuutta siviiliväestöä kohtaan.

Kallas rinnastaa virolaisten kyyditykset siihen, mitä Venäjä tekee parhaillaan Ukrainassa. Hyökkääjää on syytetty jopa miljoonan ukrainalaisen pakkosiirrosta Venäjän alueelle.

– Ne (virolaisten kyyditykset) olivat yritys tuhota Viro ja virolaiset – aivan kuten näemme nyt Venäjän yrittävän tuhota Ukraina ja ukrainalaiset, Kallas kirjoittaa.

– On käsittämätöntä, että kyydityksiä tapahtuu yhä vuonna 2022, mutta juuri tätä Venäjä tekee Ukrainalta miehittämillään alueilla. Ne ovat kyydityksiä kaikessa kauhuudessaan.

Kallas muistuttaa, että siviilien pakkosiirrot ja kyyditykset ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Niitä ei hänen mukaansa enää pitäisi tapahtua.

– Kenenkään ei pitäisi enää joutua pelkäämään yöllisiä koputusten ääniä ja kotimaastaan karkottamista.

Today is the 81st anniversary of June 1941 mass deportation of Estonians to Siberia by the Soviet regime.

Deportation is a crime against humanity. It was an attempt to destroy Estonians, just like today we are witnessing attempts by Russia to destroy Ukraine and Ukrainians. pic.twitter.com/Wj3GJC1yFT

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 14, 2022