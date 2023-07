Virolaispoliitikko: Sota Venäjän kanssa on vielä mahdollista välttää

Viron parlamentin eli Riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson arvioi, että Vilnan Nato-huippukokous jätti kaksijakoiset tunnelmat.

Positiivisiksi seikoiksi Mihkelson mainitsee liittouman lupauksen suurentaa puolustusmenojaan ja -investointejaan. Turkin ja Ruotsin erimielisyydet ratkaistiin ja koko Pohjois-Eurooppa on Natossa. Samoin Venäjä tunnustettiin suurimmaksi uhaksi.

Mihkelson on kuitenkin pettynyt huippukokouksen Ukraina-linjauksiin. Myös entinen Viron puolustusministeriön virkamies on kielteisesti arvioinut huippukokouksen tukea Ukrainalle, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

”Ukrainan uhraamia ihmishenkiä vähätellään ja Venäjälle näytetään heikkoutta”

Ukrainan nostaminen Naton huippukokouksen aiheeksi oli Viron ja useiden samanmielisten maiden diplomaattisten ponnisteluiden tulos.

– Vielä muutama kuukausi sitten ei ollut lainkaan varmaa, että aihe päätyy huippukokouksen käsiteltäväksi, koska monet liittolaiset olivat sitä kategorisesti vastaan, toteaa Mihkelson

Ukraina ja sen lähimmät liittolaiset toivoivat selvää viestiä siitä, miten ja millaisen suunnitelman mukaisesti Ukraina voi liittyä Natoon. Ukraina kun jo toivotettiin tervetulleeksi Natoon jo 15 vuotta sitten.

-Virolaisdiplomaattien työ oli paljolti hedelmällistä ja meidän esittämämme sanamuotoilut päätyivät loppukommunikeaan.

Mihkelson harmittelee, että kommunikeaan kuitenkin päätyi lause ”Nato esittää Ukrainalle liittymiskutsun, kun liittolaiset siitä sopivat ja Ukraina täyttää ehdot”.

-Valitettavasti tässä laveasanaisessa, sisäisiä erimielisyyksiä, kymmeniä tuhansia ihmishenkiään uhranneen Ukrainan vähättelyä ja heikkoutta Venäjän suhteen ilmaisevassa muotoilussa heijastuu liittouman johtomaan Amerikan Yhdysvaltojen strategisen selvyyden puute.

”Virhearviot voivat johtaa sotaan Venäjän ja Naton välillä”

Mihkelson huomauttaa, että Venäjän pyrkimyksessä Ukrainan olemassaolon hävittämiseksi piilee vielä suurempi strateginen tavoite.

– Kremlin propagandasoturit takovat kuukausikaupalla zombeiksi muutetun kansan päähän tietoutta siitä, että länsi sotaa Venäjää vastaan ja käynnissä on taistelu Venäjän olemassaolosta. Näin ollen vihollisia eivät ole ainoastaan ukrainalaiset, vaan Nato ja koko kollektiivinen ”russofobinen” länsi.

Mihkelson kirjoittaa, että ”huolimatta suurista tappioista ja epäonnistumisistaan Ukrainassa Venäjä ei ole luopunut ajatuksestaan, että tämä sota on vielä pitkä ja yhteenotto Naton kanssa on väistämätön.”

– Samoin arvelee myös Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges. Vilnan kokous saattoi lähettää Kremlille harhaanjohtavan signaalin, että Yhdysvallat liittolaisineen ovat epäileväisiä ja pelkäävät Venäjää. Se taas voi virhearvioiden pitkässä rivissä johtaa peruuttamattomasti suureen sotaan Venäjän ja Naton välillä.

”Kolmannen maailmansodan pelko silottaa tietä suureen katastrofiin”

Mihkelsonin mukaan Yhdysvaltojen johto erehtyy luulleessaan, että liittymiskutsu Ukrainalle johtaa heti sotaan Venäjän kanssa.

– Valitettavasti liittymiskutsun venyttäminen, Venäjän uhkailulle alistuminen ja jatkuva pelko kolmannesta maailmansodasta silottaa tietä itse suureen katastrofiin.

Mihkelsonin mukaan nyt on oleellista, että sovittua alettaisiin viedä toteen ja ”otettaisiin seuraavat diplomaattiset askeleet, että jo ensi vuoden huhtikuussa järjestettävässä Washingtonin huippukokouksessa korjattaisiin Vilnassa tehdyt virheet.

– Ukrainan tulee saada liittymiskutsu, toteaa Mihkelson ja jatkaa:

– Suuri sota Venäjää vastaan on vielä vältettävissä. Sitä varten on tarpeen tehdä geopoliittisesti painava päätös Ukrainan suhteen, auttaa Ukrainaa voittamaan Venäjä sekä voimistamaan maksimaalisesti ja maksimaalisella nopeudella liittouman puolustuskykyä.

Puolustuskykyä tulee parantaa aina ammusvaroista puolustussuunnitelmien mukaiseen joukkojen suorituskyvyn takaamiseen ja niiden harjoittamiseen.

– Vilnan jälkeen kello alkoi tikittää taaksepäin. Myös Virosta riippuu se, pystymmekö sen toteuttamaan.