Salaneuvottelujen tuloksena olisi virolaispoliitikon mukaan Ukrainan antautuminen

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson kirjoittaa, miksi Axiosin ja Politicon toimittajien julkaisemista tiedoista tulisi olla huolissaan.

– Aloitetaan siitä, että USA:n ja Venäjän (salaiset) suorat neuvottelut (Steve Witkoff ja Kirill Dmitrijev) eivät voi johtaa periaatteiltaan OIKEUDENMUKAISEEN rauhaan Euroopassa, huomauttaa Mihkelson ja jatkaa:

– Sen seurauksena olisi Ukrainan osittainen tai täydellinen antautuminen. Kiova ei voi sitä hyväksyä. Kaikenlainen neuvotteleminen Ukrainan ja Euroopan tulevaisuudesta ilman niitä (jos näin on) johtaa umpikujaan.

”Länsimaiden tulee viimein päättää, onko Vladimir Putin sotarikollinen”

Mihkelson painottaa, että Viro ja sen näkökannan jakamat valtiot ”eivät saa eivätkä voi missään tapauksessa hyväksyä Venäjän hyökkäyksen edessä antautumista”.

– Länsimaiden tulee viimein päättää, onko [Vladimir] Putin sotarikoksista etsintäkuulutettu (mikä on fakta) vai katsotaanko läpi sormien vakavinta rikosta rauhaa vastaan (Nürnbergin tuomioistuimen määritelmän mukaisesti).

Hän huomauttaa, että jos länsimaat valitsevat jälkimmäisen vaihtoehdon, ”muuttaisi se länsimaiden uskottavuuden maailmanpolitiikan sääntöjen vaikuttajana lähelle nollaa”.

– Venäjän hyökkäyksen torjumisen sijaan valloitusten hyväksymisellä asetetaan vaaraan koko Eurooppa, ja mahdollisesti koko maailman turvallisuus. Näennäinen rauha (väliaikainen alueiden luovuttaminen) ei pysäytä hyökkääjää, koska sen tavoitteet eivät ole muuttuneet eivätkä muutu kuin sille annetaan periksi.

”Terroristien ja hyökkääjien kanssa ei voi neuvotella”

Mihkelson kysyy, kuka maksaa vahingot?

– Jos lähtisin hyökkääjän kanssa sopimusta laatimaan, herää heti kysymys, kuka maksaa jo nyt yli puolen triljoonan euron suuruiset sotatuhojen laskun? ihmettelee hän ja jatkaa:

– Voi olla, että Washingtonissa katsotaan, että Kiovan korruptioskandaali painostaa presidentti [Volodymyr] Zelenskyin antamaan periksi. En usko, että Zelenskyi pettäisi koko maansa edun ystäviensä suojaamiseksi. Ukrainan kansalaisyhteiskunta ja vapaudestaan kovaa hintaa maksanut armeija ei mahdollistaisi.

Hän huomauttaa, että hyökkääjälle alistuminen tarkoittaa väkivallalle alistumista.

– Kuten terroristienkaan kanssa ei neuvotella, ei voi neuvotella myöskään hyökkääjän kanssa.

Virolaiskansanedustaja muistuttaa, että ”oikeudenmukainen rauha eli Ukrainan suvereniteetin säilyttäminen ja Euroopan pelastaminen suursodalta on mahdollista vain, jos hyökkääjä ja sen halu jatkaa sotaa on kokenut strategisen tappion.”

– Sen sijaan, että hyökkääjän kanssa salaneuvotteluiden käymisen sijaan tulisi tehdä kaikkensa, jotta Ukrainalle annettaisiin voitoksi tarvittava tuki. Se edellyttää, että halukkaiden koalitio tekisi päätöksen ainakin Länsi-Ukrainan ilmatilan suojaamisesta. Venäjän tulee ymmärtää, että me olemme valmiita torjumaan sen hyökkäyksen, koska ilman Ukrainaa ei voi olla rauhaa Euroopassa eikä koko maailmassa. Se on paras rauhanpelote.

”Euroopan kohtalo riippuu siitä itsestään”

Mihkelson myös penää, että ”eurooppalaisjohtajien tulee ymmärtää, että mantereemme tulevaisuus riippuu omasta toiminnastamme ja valmiudestamme todella suojella vapautta”.

– Puola, Saksa, Iso-Britannia ja Ranska – on aika toimia! USA:n hallinnon halu palauttaa suhteen Venäjään on lyhytnäköistä, jos sen hintana sopiminen Kremlin fasistisen hallinnon kanssa. Voitto-odotukset muuttuvat varsin pian kalliiksi laskuksi, joka tulee myös Amerikan Yhdysvaltojen maksettavaksi.

Kirjoituksensa lopuksi Mihkelson on jakanut kuvan Länsi-Ukrainan Ternopilissä sijaitsevasta asuintaloista seuraavin saatesanoin:

– Tällä hetkellä, kun näitä rivejä kirjoitan, on surmansa saanut ainakin 19. Loukkaantuneita on vähintään 66 ihmistä, joista 16 on lapsia. Tämä on Venäjän ”rauhansuunnitelma”.