Virolaiskenraali: Venäjän johto ajautunut paniikkiin

Viron puolustusvoimien kenraalimajuri Veiko-Vello Palm arvioi yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa, että Ukrainalla on syksyn lähestyessä noin kymmenen viikkoa aikaa toteuttaa mahdollisesti sodan kulkua muuttava vastahyökkäys Venäjän joukkoja vastaan.

– Tämä hyökkäys ei ole tietenkään sellainen, että ukrainalaiset kokoavat massiiviset joukot ja tunkeutuvat raskaalla tulituella ahtaista paikoista läpi, vaan he toimivat kuten tähänkin asti, kenraali viittaa täsmäiskuihin ja pienten yksiköiden etenemiseen.

Ukraina on kenraalin mukaan onnistunut ajamaan venäläisjoukot ahtaalle.

– Monissa paikoissa Ukrainan informaatio-operaatio yhdessä vastahyökkäysten kanssa on toiminut hyvin. Selustaan hyökkääminen on onnistunut erittäin hyvin, ja arvioni mukaan Venäjän johto on melko paniikissa, Palm sanoo.

– Venäläisillä on omat ongelmansa, eikä heillä ole myöskään keinoja saada aikaan tilannetta muuttavaa läpimurtoa. He eivät ole saavuttaneet ratkaisevaa etua missään. Ukraina on pitänyt hyvin pintansa länsimaisten aseiden ja koulutuksen avulla. He iskevät hyvin ja hyökkäävät oikeisiin paikkoihin. Venäjän joukot eivät pysy mukana tahdissa ja taistelutappiot ovat kovia.

Hyökkääjä on virolaiskenraalin mukaan kärsinyt siitä, että armeija menettää jatkuvasti erityisosaajia.

– Jalkaväen sotilaiden menetykset eivät ole heille isoin ongelma – he eivät laske niitä – mutta he menettävät jatkuvasti asiantuntijoita, kuten ilmavoimien joukkoja, erikoisjoukkoja, lentäjiä, helikopterilentäjiä ja tykistön ja viestinnän joukkoja. Niitä on erittäin vaikea korvata.

Ukraina on tehnyt viime aikoina onnistuneita iskuja Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla. Tämä ei virolaiskenraalin mukaan vielä tarkoita sitä, että alue vapautetaan takaisin Ukrainalle.

– Krim on yhä Venäjän hallinnassa, mutta ukrainalaiset tekevät erittäin hyvää työtä. Jos kuitenkin ajattelemme, miten Krimille pääsyn pitäisi tapahtua, niin on erittäin vaikea nähdä, että Ukraina pystyy ottamaan sotilaallisesti Krimin takaisin lähiaikoina.