Virolaiseversti: Kreml on edelleen kaukana tavoitteidensa saavuttamisesta

Venäjän hyökkäysoperaatio on hidastunut kuluvalla viikolla, arvioi Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentaja, eversti Ants Kiviselg Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Kiviselgin mukaan Venäjällä on kuitenkin edelleen aloite hyökkäyksessä, mutta se ei ole saavuttanut sen keskeisiä tavoitteita.

– Venäjä on keskittynyt löytämään heikkoja kohtia Ukrainan puolustuksesta. Ukraina on jatkanut syvällisiä operaatioita ja ilmatorjuntaoperaatioita Venäjän miehittämillä alueilla, Kiviselg totesi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Avdiivkan valtaus ei tuonut Venäjän johtajien etsimää positiivista mediahuomiota. Oppositiovaikuttaja Alexei Navalnyin kuolema on siirtänyt sen sijaan huomiota Venäjän sisäisiin ongelmiin.

– Venäjä on tehnyt joukon virhearvioita käynnistäessään tämän sodan ja pitkittäessään sitä yhä pidemmälle. Lännen yhtenäisyys ei ole toistaiseksi murtunut, Kiviselg sanoi.

– Jos yksi Ukrainan sodan tavoitteista oli estää Naton laajentuminen, niin itse asiassa on käynyt päinvastoin. Suomi on jo Naton jäsen ja Ruotsi on tulossa. Voidaan sanoa, että taktisesta menestyksestään huolimatta Venäjä ei ole saavuttanut strategisia tavoitteitaan eikä ole paljon lähempänä niiden saavuttamista.